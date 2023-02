Ein 35-Jähriger bedrohte in Dresden eine Nachbarin mit einem Messer und vergewaltigte sie zwei Stunden in ihrer Wohnung. Jetzt wird ihm vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

Dresden. „Sie hat mir ein falsches Bild von sich gezeigt“, erklärte Muntaser S. im Landgericht. „Sie hat mit mir geredet und gelacht.“ Da hat er ein falsches Frauenbild, denn wenn sich eine Frau mit einem Nachbarn unterhält, ist das kein Grund sie zum Freiwild zu erklären. Die 24-Jährige wohnte mit dem Angeklagten in einem Haus auf der Bautzner Straße. Im Mai 2022 sprach er sie im Innenhof an, sie wollte, obwohl es für sie gerade unpassend war, nicht unhöflich sein und unterhielt sich mit ihm. Er griff ihr an Hintern und Oberschenkel - sie verbat sich das. Zwei Tage später wurde wieder zudringlich, sie drohte mit der Polizei.