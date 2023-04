Die Dresdner Polizei ermittelt aktuell gegen einen 34-Jährigen. Er soll am Dienstag in einer Dresdner Moschee einen Koran an sich genommen und angezündet haben.

34-Jähriger zündet Koran in Dresdner Moschee an

Dresden. Ein 34-jähriger Iraner soll am Dienstag in einer Dresdner Moschee einen Koran an sich genommen und angezündet haben. Wie die Polizei mitteilte, hielten mehrere Menschen in der Moschee den Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest. Das Motiv des Mannes ist bislang unklar. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen Störung der Religionsausübung.