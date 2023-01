﻿300 Veranstalter laden zur Reisemesse nach Dresden ein

Vom Badeurlaub, über die Abenteuerreise bis zum autarken individuellen Wohnmobil – die Reisemesse im Ostragehege hält ein breit gefächertes Angebot bereit. Am Freitag geht es los.

Dresden. Endlich wieder reisen – der Nachholbedarf nach mehr als zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist groß. Die Touristikbranche ist guten Mutes, dass jetzt endlich eine bessere Zeit für sie angebrochen und das Tal der Tränen durchschritten ist.

Laut einer Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. für 2023 planen 69 Prozent der Deutschen mindestens eine Reise. Außerdem seien die Sachsen deutlich unternehmungslustiger als der Durchschnitt der Menschen in Deutschland. Das sind gute Aussichten auch für die Dresdner Reisemesse. Diese findet vom 27. bis 29. Januar im Messegelände im Ostragehege statt.

Osttimor als neues Fernreiseziel

Rund 300 Aussteller sind dabei. Ob Badeurlaub, Abenteuerreise oder Entdeckungen vor der Haustür – das Angebot ist vielfältig. Die Reiseveranstalter kommen sowohl aus der Region als auch aus ganz Deutschland. Es sind Spezialanbieter, große Player wie alltours, aber auch Veranstalter aus anderen Ländern dabei – darunter Georgien, Mongolei, Armenien oder auch Namibia, die Reisen im Direktvertrieb anbieten, wirbt Ines Kurze vom Messeveranstalter Ortec. Als neues Reiseziel werde Osttimor vorgestellt.

Die Messe ist eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen und inspirieren zu lassen, neue Anbieter und Angebote kennenzulernen und auch gleich zu buchen. Viele Aussteller würden Messepreise anbieten. Außerdem sei frühes Buchen das neue Last-Minute, so Ines Kurze. „Bis Ende Januar laufen noch viele Rabatte für Frühbucher.“

Seit November geht es mit den Buchungen bergauf

Frank Schulz, Inhaber von Schulz aktiv reisen aus Dresden, freut sich auf die Messe. Seit November hätten die Leute wieder Mut gefasst. „Sie buchen jetzt nicht nur wieder Reisen, die in die Ferne gehen, sondern trauen sich auch, längerfristig zu planen“, hat er festgestellt. Ähnlich äußert sich Axel Schmidt, Geschäftsführer von sz-Reisen. Die Nachfrage nach Reisen sei sprunghaft angestiegen und habe sich mit Blick auf die Zeit vor Corona ein Stück weit normalisiert.

Während Axel Schmidt einschätzt, dass auch Deutschland-Reisen nach wie vor beliebt sind, hat Frank Schulz beobachtet, dass da die Nachfrage etwas geringer geworden ist. Die Messehalle 3 jedenfalls ist dem „Reiseland Deutschland“ gewidmet.

Autark mit dem Wohnmobil

In Halle 2 finden die Besucher ein neues Messespecial, die „ebike-days“ mit Neuheiten und einem Testparcours. In Halle 1 gibt es die „Camping+Caravan Days“. Dort wird auch Stephan Wenke vertreten sein. Der Dresdner baut mit seinem Team seit 2019 Transporter und andere geeignete Fahrzeuge zu individuellen Reisemobilen aus. Auf Wunsch auch so, dass man mit ihnen lange Zeit unabhängig von einer Camper-Infrastruktur unterwegs sein kann.

Öffnungszeiten: Fr.-So. täglich 10-18 Uhr; Eintritt 10 Euro, erm. 8 Euro, Freitag für Rentner 7 Euro, Internet: www.reisemesse-dresden.de