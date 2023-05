﻿Einmal quer durchs Strafgesetzbuch: Serientäter in Dresden vor Gericht

Dresden. Vier Anklagen mit über 30 Tatvorwürfen – der Staatsanwalt hatte am Freitag ganz schön was vorzulesen. Der Angeklagte Twefig B. hat wirklich nicht viel ausgelassen: über Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, sexuelle Nötigung, Beleidigung, Sachbeschädigung – und das alles innerhalb eines Jahres. Der Libyer hat sich 2021/22 richtig durchs Strafgesetzbuch gearbeitet. Jetzt sitzt er in Haft und muss sich nun vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten.

Für den 29-Jährigen war Dresden wohl ein reiner Selbstbedienungsladen – ob in Bahn, Bus oder Geschäften, mit dem Bezahlen hielt sich der Angeklagte immer vornehm zurück. Laut Anklage brachte er es auf über 20 Diebstähle – von Billigbier über Schnaps aller Art, und dass immer gleich flaschenweise, bis zu Handys, hochwertiger Kleidung und teurem Markenparfüm, auch dies stets flaschenweise. Dass er oft erwischt wurde, störte ihn offenbar wenig, er war anhänglich und kam immer wieder – manchmal sogar mehrmals am Tag. Auch Hausverbote ignorierte er konsequent. Die Händler werden ihn kaum vermissen.

Passanten angetanzt und Handys gestohlen

War er bei Ladendiebstählen vor allem in der Dresdner Innenstadt unterwegs, verbrachte er die Nächte meist in der Neustadt. Dort hatte er gemeinsam mit Kumpanen eine andere Geldquelle entdeckt – sogenanntes „Antanzen“. Sie sprachen Passanten an, umarmten sie und während die abgelenkt waren, wurde ihnen das Handy aus der Jacken- oder Hosentasche gestohlen. Allein am 28. Oktober 2021 wechselten vier iPhones am Albertplatz den Besitzer.

Der 29-Jährige soll auch Bargeld, persönliche Dokumente und Wohnungsschlüssel aus Rucksäcken und Handtaschen gestohlen, sich mit Landsleuten geprügelt, Polizeibeamte beleidigt und attackiert und einer Frau, die er vorher bestohlen hatte, noch an die Brust getatscht haben.

Gab es Ärger, warf er mit Bierflaschen nach den Leuten. Meist verfehlte er sein Ziel, kein Wunder, er war oft betrunken, traf dafür geparkte Autos oder mal einen Spielautomaten.

Zu den Vorwürfen machte Tewfig B. zunächst keine Angaben, vielleicht aber beim nächsten Termin. Der Prozess wird fortgesetzt – zunächst sind vier weitere Verhandlungstage geplant.

