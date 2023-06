2700 künftige Schulkinder aus Dresden feiern Zuckertütenfest

Dresden. 2700 Jungen und Mädchen aus 127 Dresdner Kindertagesstätten haben am Mittwoch gemeinsam ihr Zuckertütenfest in der Jungen Garde gefeiert. Alle bekamen ihre erste Zuckertüte, begleitet von Seifenblasen, Maskottchen-Parade, viel Musik und Tanz sowie dem Puppenspiel „Flo und Lotta unterwegs“. Das Stück behandelt das wichtige Thema Sicherheit im Straßenverkehr und führt die künftigen Schulkinder an ihren baldigen Schulweg heran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen“

Zur Vorbereitung auf den Schulanfang 2023 rät der Vorsitzende des ADAC Sachsen, Klaus Klötzner,„rechtzeitig mit dem Einüben des Schulwegs zu beginnen. Dabei sind Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen erforderlich. Eltern sollten sich ihrer Vorbildfunktion im Alltag bewusst sein - als Fußgänger, Fahrradfahrer oder als Fahrzeugführer.“

„Das Zuckertütenfest hat in Dresden eine lange Tradition.“

Helmut Büschke von der Landesverkehrswacht Sachsen erklärte: „Das Zuckertütenfest hat in Dresden eine lange Tradition. Im letzten Jahr stand es auf der Kippe und wir von der Landesverkehrswacht haben es zum ersten Mal gemeinsam mit dem ADAC organisiert. Es ist uns wichtig, dass wir den Vorschulkindern dieses Event rund um Verkehrssicherheit und richtiges Verhalten auf dem Schulweg anbieten können. Wir bedanken uns bei der Polizei Sachsen und hier speziell beim Polizeiorchester, der Puppenbühne der Polizei, den Beamtinnen und Beamten der Prävention und allen Partnern, die dieses tolle Fest für 2700 Vorschulkinder möglich machten.“

DNN