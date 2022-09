﻿256 Millionen Euro für die Nossener Brücke in Dresden: Wer soll das bezahlen?

Die Straßenbahnverbindung per Brücke von Dresden-Löbtau zur Nürnberger Straße ist ein Schlüsselvorhaben des Programms „Stadtbahn 2020“. Nur: Wer soll das bezahlen?

Dresden. Bisher hat noch niemand den Titel korrigiert. „Stadtbahn 2020“ heißt das Programm zur Streckenerweiterung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Ein Schlüsselprojekt war die direkte Straßenbahnverbindung zwischen Löbtau und der Nürnberger Straße über die Nossener Brücke. 2030, sogar auf den April hatte sich die Stadt schon festgelegt, soll die erste Straßenbahn über den Brückenzug fahren.

7,4 Millionen Euro sind eingestellt

Der Zeitablauf spricht für „Stadtbahn 2030“, aber ob es so kommt, steht mehr denn je in den Sternen. „Der jetzige Zeitplan sieht vor, dass die Bauarbeiten 2025/2026 beginnen“, sagte Baubürgermeister Stephan Kühn (Die Grünen) im September 2021. Da kannte er den Haushaltsplan für 2023/2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 noch nicht. Immerhin: 7,4 Millionen Euro für die Nossener Brücke sind für die nächsten beiden Jahre eingestellt. Für Planung und Vorbereitung, wie die Position im Etat des Straßen- und Tiefbauamtes heißt.

Doch dann baut es rapide ab. 115,6 Millionen Euro für den Bau ab 2026 sind ungesichert, teilte der Baubürgermeister jüngst im Bauausschuss mit. Das Förderprogramm kommunaler Straßenbau des Freistaats ist bisher offen, viel dürfte aber nicht zu holen sein. Sachsen hat gerade tief in die Tasche gegriffen und 13 Millionen Euro für das Blaue Wunder lockergemacht, für die Nossener Brücke werden wohl um die fünf Millionen Euro fließen, schätzen Kenner der Materie.

Verkehrsbetriebe können auf 70 Prozent Förderung hoffen

Nicht viel für ein Vorhaben, das mit dem Preisschild 256 Millionen Euro versehen ist. 123 Millionen entfallen auf die Stadt, 118 Millionen auf die DVB und 15 Millionen Euro auf den Versorgungskonzern Sachsen Energie. Die Verkehrsbetriebe können immerhin auf 70 Prozent Förderung aus Mitteln des Bundes für den Öffentlichen Personennahverkehr hoffen, aber die DVB können nicht alleine bauen und losgelöst von allen anderen Gleise auf der Brücke verlegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Zustand der Nossener Brücke der Stadt keine Wahl lässt: „Das Bauwerk ist am Ende seiner Nutzungsdauer und muss schnellstmöglich ersetzt werden“, hieß es schon vor zwei Jahren aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Mit Notreparaturen und einer partiellen Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde soll die Brücke bis zum Neubau über die Runden gebracht werden. Der mehr denn je ungewiss ist.

Vielleicht „Stadtbahn irgendwann“?

Die Stadt kann nur noch auf eine Förderkulisse hoffen, mit der die Herausforderung zu stemmen ist. Den Titel des Projekts könnte das Rathaus schon mal ändern. „Stadtbahn irgendwann“ würde es besser treffen.

„Das passiert, wenn Maßnahmen zu lange verzögert werden“, erklärte Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Fraktion Freie Wähler. „Die Kosten sind gigantisch in die Höhe geklettert. Dresden steht vor einem riesigen Problem, wenn lieber in Prestigeobjekte statt in Infrastruktur investiert wird.“