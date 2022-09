Am Sonntag feiern die Technischen Sammlungen die 25. Ausgabe des Turmfestes. „Checker Julian“ und fünf Wissenschaftler beantworten die Fragen der Besucher.

Auch in diesem Jahr können die Besucher Technikspielereien beim Turmfest entdecken.

Fragerunde mit fünf Forschern beim 25. Turmfest in Dresden

Dresden. Mit Wissenschaftsshows, Technikbasteleien und Musik laden die Technischen Sammlungen am Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr zum 25. Turmfest. Höhepunkt des Programmes ist um 14 Uhr die Frageshow mit Julian Janssen, auch als „Checker Julian“ vom Kinderkanal bekannt, und fünf Forschenden der Technischen Universität Dresden.

Dafür wurden im Museum und auf Veranstaltungen der TU in den letzten Monaten Hunderte von Fragen gesammelt. Besucher können sich unter anderem auf Themen wie „Leben wir bald mit Cyborgs zusammen?“, „Wer definiert, was Fortschritt ist?“ oder „Wie kann man den Plastikmüll aus dem Meer wieder herausholen?“ freuen. Selbstverständlich können die Zuschauer auch alles fragen, was sie darüber hinaus noch wissen wollen.

Zu den Themen Internet, Robotik und digitaler Technologie steht Professor Frank Fitzek bereit, für den Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit ist Professor Anna Cord am Sonntag dabei. Fragen zur Zukunft der Mobilität beantwortet Professor Arnd Stephan und Doktor Tino Schmiel ist Experte für Fragen rund um die Raumfahrt und das Universum. Doktor Lucas von Ramin beantwortet alle Fragen zur Rolle der Wissenschaft in unserer Gesellschaft.

