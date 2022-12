﻿25 Jahre Hutball: Nach drei Jahren Pause im April 2023 zurück

Nach drei Jahren Pause kehrt der Hutball in seiner 25. Ausgabe zurück ins Parkhotel. Am 21. und 22. April 2023 sollen Ball und Party miteinander verschmelzen. Im Mittelpunkt: der Hut.

Am 21. und 22. April 2023 vermischen sich im Parkhotel Ball und Party.

Dresden. Der Radeberger Pilsner „HutBall“ ist nach drei Jahren Pause zurück im Parkhotel am Weißen Hirsch. An zwei Abenden des 21. und 22. April erwarten Gäste „traditionelles Ballvergnügen, originelle Partyszenarien und exklusiven Schwof“, wie die Veranstalter ankündigen. Der Online-Vorverkauf für die Ball-Karten startet am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr auf der Veranstaltungswebsite. Ab Samstag, 17. Dezember, gibt es dann gedruckte Tickets im Hardcover-Stil bei „saxTicket“ und der „Konzertkasse Dresden“.

Party und Ball zusammen

Bei der 25. Ausgabe des Hutballs gibt es keine Unterschiede der beiden Tanz-Abende mehr. Während vor der Corona-Pause klassischer Ball und Party ihre eigenen Abende hatten, soll nun eine „Generationsbrücke zwischen den alten Hasen und den jungen Wilden“ gebaut werden. Allerdings werden die verkauften Tickets begrenzt, sodass die Besucher des Party-Balls mehr Freiraum haben.

Der Hut im Mittelpunkt

Was bleibt und bleiben wird: der Hut. „Statussymbol, Spaßobjekt, originelles Accessoire, Zierde und Pflicht- sowie Kür-Kleidungsstück – beim HutBall wird er nicht an der Garderobe abgegeben“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Bei der Gestaltung der Hüte solle der Kreativität freier Lauf gelassen werden, Experimentierfreude sei willkommen.

Tradition der Dresdner Feierhistorie

„Der HutBall schöpft aus der Tradition der Dresdner Feierhistorie. Es entsteht durch die Mixtur von Party und Ball eine Welt, die den Glamour der großen Tanz-Nacht im extravaganten Stil mit der Atmosphäre und Pracht des Hauses kreuzt“, resümiert Steffen Grosche, Veranstalter des Balls.

Internet: hutball.de

Von EH