Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen wagen wir mal die Prognose: 2023 wird ein gutes Jahr! Was im neuen Jahr passieren wird, wissen wir natürlich nicht ganz so genau. Was im alten Jahr passiert ist, wissen wir umso besser, auch wenn so manches schon aus dem Gedächtnis verschwunden sein mag. Deshalb verabschieden wir uns mit einem fotografischen Jahresrückblick aus 2022.

© Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Das nächste DNN Update erscheint am 2. Januar 2023. Über den Jahreswechsel halten wir Sie auf dnn.de auf dem Laufenden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch!

Zitat des Tages

The same procedure as every year! May Warden als Miss Sophie 1972 im Silvesterklassiker „Dinner for One“

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Wenig Veränderung zwischen den Jahren: Dresdens Inzidenz verharrt seit einigen Tagen auf annähernd gleichem Niveau. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt. Das RKI hält die Daten jedoch für wenig aussagekräftig. Jetzt lesen

Geruchsverlust nach Covid-19: Wie kommt es dazu? Riechstörungen sind ein häufiges Covid-Symptom. Meist verschwinden sie nach der Erkrankung, aber nicht immer. Eine Studie liefert nun eine Ursache für den Geruchsverlust. Jetzt lesen

Kommentar zum Ende der Impfzentren - Ein Schritt in die Normalität: Die meisten der noch verbliebenen Corona-Impfzentren schließen zum Jahreswechsel. Das ist ein richtiger Schritt in Richtung Normalität. Die Impfzentren braucht es jetzt nicht mehr, Den Mitarbeitern, die in ihnen Millionen Menschen geimpft haben, gebührt aber großer Dank, kommentiert Felix Huesmann. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Im Verlauf des Jahres 2022 lagen die Temperaturen in der Regel über dem langjährigen Durchschnitt. © Quelle: IMAGO/Rupert Oberhäuser/Julian Stratenschulte/dpa/RND

Klimawandel in Deutschland: Wie viel wärmer war das Jahr 2022 in Dresden?

In Deutschland steigt die Temperatur schneller als im globalen Durchschnitt. Alle Regionen sind betroffen, einige mehr, andere weniger. Der RND-Temperaturrechner zeigt, wie hoch der Anstieg in Dresden und der Region ausfällt. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Eine Frau trägt auf einer Demonstration in Moskau, Russland, ein Bild des ehemaligen sowjetischen Diktators Josef Stalin. © Quelle: picture alliance / dpa

100 Jahre Sowjetunion: Wie ein totes Imperium zur Mutter aller Krisen wurde

Vor 100 Jahren Ende Dezember 1922 wurde die Sowjetunion als erstes sozialistisches Land der Erde gegründet. Eine Fußnote in der Geschichte? Keineswegs, die toxische Hinterlassenschaft dieses Superstaates beschäftigt uns bis heute – im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zum Beispiel, aber auch in anderen zahllosen Konflikten und Problemen der Nachfolgestaaten. Jetzt lesen

Termine des Tages

Samstag 16 Uhr: Silvestervesper des Dresdner Kreuzchores in der Kreuzkirche - Zum Besuch der Vesper ist der Erwerb eines Programmes für 5 Euro pro Person erforderlich, erhältlich am Kircheneingang, Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen. Ort: Kreuzkirche, An d. Kreuzkirche 6, 01067 Dresden

Sonntag 10.15 Uhr: Festgottesdienst zum Neujahrstag in der Frauenkirche - Im Mittelpunkt des festlichen Neujahrsgottesdienstes steht die biblische Losung für das Jahr 2023 »Du bist ein Gott, der mich sieht« (Genesis 16,13). Besucher werden gebeten, bis 10 Uhr Platz zu nehmen. Es dürfen keine Taschen größer als A4 mitgeführt werden. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit einer Aufnahme in Bild und Ton einverstanden. Das ZDF überträgt den Gottesdienst live ab 10.15 Uhr. Eintritt frei. Ort: Frauenkirche Dresden, Neumarkt, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Freddie Frinton als Diener James und May Warden als alleinspeisende alte Dame Miss Sophie in einer Szene von «Dinner for One» (undatierte Filmszene). © Quelle: Annemarie Aldag/WDR/NDR/dpa

Miss Sophie und ihr Butler James gehören als TV-Tradition in Deutschland einfach zum Jahreswechsel dazu. In diesem Jahr feiert die beliebte Silvestertradition ihr 50. Jubiläum. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Hype um Prime. © Quelle: Prime Hydration LLC

... Chaos in englischen Supermärkten wegen Youtuber-Drinks

Die Youtuber Logan Paul und KSI haben einen Drink herausgebracht. Das Getränk namens „Prime“ sorgte für einen riesigen Ansturm auf die Supermärkte in Großbritannien. Chaotische Szenen spielten sich dort ab. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

