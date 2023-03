﻿Kongress der Numismatiker in Dresden: 20. Deutsches Münzsammlertreffen

Das 20. Deutsche und 30. Mitteldeutsche Münzsammlertreffen findet in Dresden statt. Im Mittelpunkt steht dabei auch der sächsische Münzgraveur und Medailleur Max Barduleck.

Friedrich Johannes Maximilian Barduleck, kurz Max Barduleck, wirkte von 1865 bis 1911 als Münzgraveur, Medailleur und Stempelschneider an der sächsischen Staatsmünze. Die Münzstätte des Königreiches befand sich in Dresden unweit der Frauenkirche und nach der Verlegung ab 1887 in Muldenhütten bei Freiberg.