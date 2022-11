﻿19-Jähriger soll 15-Jährige vergewaltigt haben

Im Mai dieses soll ein betrunkener 19-Jähriger im Dresdner Alaunpark eine 15-Jährige brutal vergewaltigt haben. Jetzt wird ihm vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

Dresden. Der Alaunpark ist bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt. Auch Dustin H. zog es mit seiner Clique – „unsere Gruppe war leicht kriminell“ – oft zum Quatschen und Trinken dorthin. Und getrunken hat der 19-Jährige nach eigenen Angaben viel und bevorzugt harte Sachen. Allerdings wird er dann extrem aggressiv und so bösartig, dass er selbst bei seiner eigenen Truppe in Ungnade fiel. Das renkte sich, dank der Vermittlung einer 15-Jährigen, wieder ein – am 6. Mai stieg im Alaunpark die große Versöhnungsparty aus der ein Saufgelage mit bösem Ende wurde. Dustin H. sitzt seitdem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in Untersuchungshaft und nun vor dem Dresdner Landgericht.

Angeklagter kann sich wenig erinnern