﻿Junger Dresdner verletzt zwei Freunde mit Messer

Dresden. Die Plädoyers im Prozess gegen Dustin B. gingen ziemlich weit auseinander. Die Staatsanwältin forderte eine Haftstrafe ohne Bewährung, die Verteidigerin Zuchtmittel – also Arbeitsstunden, richterliche Weisungen oder ähnliches. Das Gericht wählte den Mittelweg und verurteilte den 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, setzte aber die Entscheidung über eine Bewährung für sechs Monate aus. Das heißt, der junge Mann muss sich seine Bewährung erst einmal verdienen und in dem halben Jahr 180 soziale Arbeitsstunden leisten, zur Berufsberatung gehen, alle Termine beim Bewährungshelfer wahrnehmen und natürlich keine weiteren Straftaten begehen. Bekommt er das hin, gibt es Bewährung – wenn nicht, zwei Jahre Knast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Streit um ein Taxi zwei Freunde verletzt

Der Angeklagte hatte im Dezember mit einer ganzen Truppe Jugendlicher in einer Wohnung eine Privatparty gefeiert. Das war zwar wegen der Coronaauflagen verboten – aber daran störte sich keiner. Alle waren angetrunken und zumindest der Angeklagte auch zugekifft. Als die Gruppe nach Hause wollte gab es Zoff um ein Taxi, mit dem mehr weg wollten als reinpassten. Und Dustin B. mischte kräftig mit – mit viel Wut im Bauch und einem Messer in der Hand. Er schlug auf die Scheiben des Taxis ein und stritt mit dem Fahrer. Als ihn zwei junge Männer aus der Truppe beruhigen wollten, gab es eine wilde Rangelei und dann zwei Verletzte. Einer hatte eine Schnittwunde an der Hand, ein zweiter eine lebensbedrohliche Stichwunde im Bauch. Er kam mit einem perforierten Darm in die Klinik, musste notoperiert werden und war dann drei Monate krank. Während sich die anderen um die Verletzten kümmerten, haute Dustin B. erstmal ab.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keinen Schulabschluss, keine Ausbildung – aber vorbestraft

„Ich habe nicht zugestochen, das muss durch eine Handbewegung bei dem Geschubse passiert sein. Außerdem hatte ich gesagt, dass ich ein Messer habe und habe es auch hochgehalten“, erklärte der Angeklagte. Nur hat das keiner gesehen. Und warum hatte er überhaupt ein Messer in der Hand – es waren seine Freunde. Der Angeklagte wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt – wegen Reifedefiziten. Die hat der 19-Jährige auf jeden Fall, obwohl er allen die Welt erklärt. Schule: keinen Bock, mehrmals rausgeflogen, nicht mehr hingegangen, keinen Abschluss. Ausbildung: Rosinen im Kopf, aber nicht mal eine Bewerbung geschrieben – und ohne Schulabschluss ist es schwer Webdesigner zu werden. Vorstrafen: drei – wegen Raubes, räuberischer Erpressung und Drogendelikten wurde er 2019 zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt, die Auflagen ignorierte er konsequent. Die Ausreden waren wirklich kindlich, oder besser kindisch.

Schuld sind immer die anderen

Schuld an seinem verkorksten Leben ist aber nicht er, da ist sich Dustin B. ganz sicher: „Das liegt wirklich an den anderen“, erklärte er im Brustton der Überzeugung. Dresden hat er inzwischen verlassen und ist zu seinem Vater gezogen. Zumindest gibt es keine neuen Straftaten. Unbewaffnet geht der 19-Jährige aber auch heute nicht auf die Straße. „Ich trage immer ein Messer bei mir, auch im Bewusstsein, dass ich weiß, was so ein Messer kann.“