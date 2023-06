﻿Volksaufstand: Wie in Dresden ein Jugendlicher den 17. Juni 1953 erlebte

Dresden. Als Wolfgang Jähnichen am 17. Juni 1953 durch Dresden lief, lag ein Knistern in der Luft. Der 13-jährige Schüler wollte in die Innenstadt. Er hatte im Rias, dem „Rundfunk im amerikanischen Sektor“ in Westberlin, von den Unruhen in Ost-Berlin gehört. Für diesen Tag waren auch Demonstrationen in Dresden angekündigt, erinnert sich der heute 83 Jahre alte Jähnichen.

Hintergrund für den Aufruhr im „Arbeiter- und Bauernstaat“ waren drastische Normerhöhungen, hohe Lebensmittelpreise und Einschränkungen sozialer Leistungen durch die von der Sozialistischen Einheitspartei (SED) gesteuerte Staatsmacht in der DDR. In den Betrieben in Dresden sei die Situation zunächst noch entspannt geblieben. Aus einem Streik im Sachsenwerk in Niedersedlitz entstand dann im Laufe des Tages eine machtvolle Protestbewegung.

Machtwechsel in Ostsachsen

Besondere Kraft gewann der Aufstand jedoch ganz im Osten des damaligen Bezirks Dresden, der bis zur polnischen Grenze reichte. In Görlitz war der Machtwechsel vollzogen. Alle Machtzentralen der SED waren besetzt, die Gefangenen befreit, ein Stadtkomitee gegründet und der Bürgermeister gewählt, blickt die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Nancy Aris, auf die Ereignisse zurück. In Niesky war es ähnlich.

In Dresden zogen die Sachsenwerker in die Innenstadt, Beschäftigte anderer Betriebe und Studenten schlossen sich an. Auf dem Postplatz sammelten sich Demo-Züge aus der ganzen Stadt. „Vielleicht waren es 10 000 Menschen, die dort zusammenkamen“, versucht Wolfgang Jähnichen eine Schätzung. Die Volkspolizei und die Kasernierte Volkspolizei, ein Vorläufer der Nationalen Volksarmee, hätten die Lage nicht in den Griff bekommen.

Schüsse und Panzer

„Dann hörte ich es rasseln“, erinnert sich Jähnichen. Das Geräusch kannte er aus der Kriegszeit. Russische Panzer seien herangerollt, eine Handvoll vielleicht. Die Soldaten hätten geschossen, aber nicht auf Menschen gezielt. „Trotzdem hatten wir alle Schiss.“ Die Masse setzte sich in Bewegung. Es ging zum Volkspolizeikreisamt – das VPKA hatte seinen Sitz an der Schießgasse, wo heute die Polizeidirektion Dresden angesiedelt ist.

Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in fast 700 Städten und Gemeinden der DDR zu Demonstrationen und Streiks. Vielerorts nahm der Volksaufstand revolutionäre Züge an, bevor er mit Hilfe von russischen Panzern unterdrückt wurde. SED und Stasi bezeichneten die Vorkommnisse offiziell als einen vom westlichen Ausland gesteuerten „Putschversuch faschistischer Agenten und Provokateure“, fasst das Bundesarchiv heute die Ereignisse zusammen.

Stasi übte sich in Systemkritik

In einem „Gesamtbericht“ der MfS-Bezirksverwaltung Dresden zu den Vorgängen vom 17. bis 19.6.1953 ging es für Stasi-Verhältnisse ungewöhnlich systemkritischer zu. Die Ursachen für die „Mißstimmung unter der werktätigen Bevölkerung“ lägen in den „Fehlern unserer Partei und Regierung, im Bürokratismus und Schlendrian vieler Verwaltungen und Dienststellen“.

Die Rädelsführer macht die Stasi zum Großteil „bei kaufmännischen und technischen Angestellten, technischer Intelligenz, aber auch Gewerbetreibenden und Großbauern“ aus. Lediglich der „kleinere Anteil kommt aus der Arbeiterklasse“. Helfer waren laut Stasi Jugendliche – an deren Kleidung „westlicher Einfluss“ erkennbar war, heißt es in dem Dokument vom 1. Juli 1953, das heute im Stasi-Unterlagenarchiv aufbewahrt wird.

Wolfgang Jähnichen war ein bisschen „sensationslüstern“, gibt er heute schmunzelnd zu. Das habe ihn in die Stadt gezogen. Dann trieb ihn und die anderen Demonstranten die Angst nach den Vorgängen am Postplatz zum Volkspolizeikreisamt. Dort trafen sie auf sowjetische Soldaten. „Denen war wahrscheinlich auch etwas von einem faschistischen Putsch eingeredet worden“, mutmaßt Jähnichen. Kurz nach dem Sieg über das Nazi-Regime fiel das wohl auf fruchtbaren Boden.

Video: Wie in Dresden ein Jugendlicher 1953 den Volksaufstand erlebte Wolfgang Jähnichen erlebte in Dresden als 13-Jähriger den DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953. Er erzählt über Polizisten, Panzer und Propaganda. Der Tag vor 70 © Quelle: Anja Schneider

Der in Dresden geborene Jähnichen, der an der Internatsschule des Dresdner Kreuzchores 1957 das Abitur ablegte, ging später nach Hamburg, weil er in der DDR nicht studieren durfte. 1961 trat er in die SPD ein, lernte Parteigrößen wie Helmut Schmidt und Herbert Wehner kennen und war bis ins hohe Alter kommunalpolitisch engagiert.

Leitende Funktion in Verkehrsunternehmen

Nach dem Studium von Bau- und Verkehrswesen an der TU Hannover hatte er leitende Funktionen bei der Rheinischen Bahngesellschaft und den Berliner Verkehrsbetrieben. Ab Anfang der 1990er war er bis zu seiner Pensionierung Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe. Jähnichen hält als Zeitzeuge deutschlandweit Vorträge über Ereignisse der deutschen Geschichte.

Am 17. Juni 2023 ist er auch im Dresdner Rathaus dabei. Von 10 bis 16 Uhr bietet im Festsaal unter dem Motto „Freiheit wagen! 1953|2023“ die Arbeitsgruppe „17. Juni“ aus Vereinen und Stiftungen ein Veranstaltungsprogramm an, das an die Ereignisse erinnert und Anknüpfungspunkte zu aktuellen Fragen in der Gesellschaft schaffen will.

„Freiheit in Gefahr“

„Ich bin kein Historiker“, sagt Jähnichen, „ich war damals ein Dreizehndreiviertel Jahre alter Junge“. Er will, dass „junge Menschen Fragen stellen“ und er will ihnen beibringen, „was zur deutschen Geschichte gehört“. 70 Jahre nach dem Volksaufstand sagt Jähnichen: „Wir haben heute die Freiheit, wir müssen sie bewahren, aber derzeit sehe ich sie in Gefahr.“ Wenn eine Partei, die er nicht zum demokratischen Spektrum zählt, manchenorts annähernd 30 Prozent erreiche, sagt er, „läuten bei mir die Alarmglocken“. Auch die Nationalsozialisten hätten in der Weimarer Republik mit fünf Prozent angefangen und es dann auf viel mehr gebracht. „Wehret den Anfängen“, mahnt Jähnichen. „Demokraten müssen zusammenstehen.“

1953 verhallten seine Worte bei den sowjetischen Soldaten vor dem Polizeiamt. „Wir haben gerufen ,helft uns’ und ,nicht schießen’, wir hatten ja schon einige Jahre Russisch gehabt“, schildert Jähnichen die brenzlige Situation an der Schießgasse. „Doch das war ungefähr so, als hätten wir den Mond angebellt.“ Zur Befreiung von Festgenommenen aus der Polizeidienststelle hätten die Arbeiter „keine Chance“ gehabt.

„Rädelsführer“ landete im Zuchthaus

Die MfS-Bezirksleitung machte in Dresden im Sachsenwerk Niedersedlitz den „Rädelsführer Grothaus“ als Redner aus. Er forderte den Rücktritt der Regierung, freie und geheime Wahlen, die Freilassung aller politischen Gefangenen, die Senkung der HO-Preise (eine Art Lebensmittelkette in der DDR) sowie die Verbesserung der Sozialfürsorge. Wilhelm Grothaus war angestellter in den Abus-Werken, einer Schwermaschinenfabrik.

Er wurde in der Nacht vom 17. Juni zum 18. Juni von der Staatssicherheit in seiner Wohnung verhaftet. Am 23. Juli 1953 verurteilte ihn das Bezirksgericht Dresden wegen „Boykotthetze und faschistischer Propaganda“ zu 15 Jahren Zuchthaus – in eben jenem Saal, wo er 1944 als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime schon einmal verurteilt worden war. 1960 kam Grothaus frei und flüchtete in den Westen.

Zehntausende Demonstranten in Dresden

Vom Sachsenwerk aus starteten etwa 3000 Demonstranten, am Postplatz, wo Wolfgang Jähnichen sie beobachtete, hätten sich laut Staatssicherheit 20 000 bis 30 000 Menschen bewegt. Die Demonstranten hätten Polizisten mit Steinen beworfen. Durch „eingesetzte sowjetische Militäreinheiten wurde diesem Treiben ein Ende bereitet und somit größere Provokationen verhindert“, meinten die Protokollanten der Stasi. Andere Betriebe hätten Demonstrationen „angesichts sowjetischer Panzer nicht durchgeführt“. 10 800 Menschen hätten in Dresden gestreikt, 64000 im ganzen Bezirk, der bis Görlitz reichte.

„Wir hatten alle Schiss“: Wolfgang Jähnichen (83) war am 17. Juni 1953 gerade mal 13, als er den Volksaufstand in der Innenstadt in Dresden miterlebte. © Quelle: Anja Schneider

Das MfS übte sich vor allem in Vorwürfen gegen alle anderen: Parteiorganisationen in den Betrieben, Gewerkschaft FDGB, Jugendverband FDJ oder Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (DSF) hätten „versagt“. Das dürfte vor allem als Selbstschutz gedacht gewesen sein. Die Schuldzuweisungen nützten offenbar nichts. Das Ministerium, das schnell tausende Mitarbeiter hatte, galt der SED-Spitze wohl selbst als Versager bei der Verhinderung des Volksaufstands und wurde im Juli 1953 zwischenzeitlich zum Staatssekretariat zurückgestuft.

Überraschung beim Empfang zu Hause

Innerhalb einer Woche soll die Stasi im Juni 1953 in der ganzen DDR etwa 6000 Personen als „Rädelsführer“ oder „westliche Provokateure“ festgenommen haben. Wolfgang Jähnichen konnte in Dresden beobachten, wie es dabei zuging. Die Demonstranten waren von der Schießgasse auf die andere Elbseite gezogen. In Dresden galt Ausnahmezustand, ausgerufen von den Sowjets. Nach 21 Uhr bestand Ausgangssperre. Demonstrationen waren strikt verboten. Am Neustädter Bahnhof sah Jähnichen, dass „Festgenommene wie Säcke auf LKW geworfen worden sind.“ Er suchte das Weite.

Der 13-Jährige schlich sich irgendwie nach Trachau, kam zu Hause an und fühlte sich ein kleines bisschen als Held. Seine Mutter sah das allerdings ganz anders. Sie hatte sich unendliche Sorgen um das einzige Kind gemacht. Jähnichen: „Von wegen Held, denkste Puppe, es gab erstmal links und rechts eine Ohrfeige.“

DNN