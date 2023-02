15-Jähriger in Leuben angefahren – Zeugen gesucht

Hilfe für die Ukraine: Dresdner Verein Arche noVa sammelte 1,2 Millionen in Spendengeldern

Mehr als 1,2 Millionen Euro in Spendengeldern hat der Dresdner Verein Arche NoVa seit Kriegsbeginn gesammelt, mehr als 30 000 Menschen in der Ukraine damit geholfen. Jetzt zieht die Initiative Bilanz. Noch immer ist humanitäre Hilfe in dem umkämpften Land bitter nötig.