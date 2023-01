﻿Dresden-Südvorstadt: 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Viele Dresdner unter den Opfern: Erinnerung an Zugunglück bei Bornitz nimmt Gestalt an

In jenem Zug, der vor 67 Jahren bei Oschatz in ein schweres Unglück verwickelt wurde, reisten viele Menschen aus Dresden und dem Umland. Zum Gedenken an das Leid entsteht derzeit ein Denkmal.