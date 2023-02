﻿13. Februar: Polizei Dresden zieht Bilanz des „langen Einsatztages“

Einsatzkräfte trennten den „Gedenkspaziergang" und den Gegenprotest an der St. Petersburger Straße voneinander ab.

Dresden. Kranzniederlegung, Menschenkette, ein sogenannter Gedenkspaziergang und massiver Gegenprotest – die Polizei blickt auf einen arbeitsreichen Tag zurück. Mehr als 40 Versammlungen zeigten Akteure aus verschiedenen politischen Lagern bei der zuständigen Behörde an. Den ganzen Tag lang kam es immer wieder zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Rund 1200 Polizisten waren eigenen Angaben zufolge im Einsatz.

Der Vormittag des 13. Februars begann mit Gedenkveranstaltungen auf Dresdner Friedhöfen. Die Kranzniederlegungen verliefen störungsfrei, so die Polizeidirektion Dresden. Die erste größere Versammlung formierte sich am Nachmittag vor dem Kulturpalast.

Verwirrung der Versammlung von Uwe Steimle

Dort hatte Kabarettist Uwe Steimle eine Kundgebung angezeigt. Mehrere hundert Menschen kamen dort zusammen und forderten unter anderem das Ende jeglicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Versammlungsleiter Steimle kam gegen 16 Uhr am Kulturpalast an, konnte aber wegen technischen Problemen die Kundgebung nicht abhalten.

Einige hundert Menschen warten vor dem Kulturpalast auf Kabarettist Uwe Steimle. © Quelle: Lukas Scheib

Nach wenigen Minuten löste er die Versammlung offiziell auf und entfernte sich vom Kulturpalast. Das bekamen allerdings viele der Versammelten vor Ort nicht mit und warteten vergebens auf den Beginn der Kundgebung. Parallel bildete sich eine kleine Gegenversammlung mit dem Titel „Der Jammerossi nervt“, die Polizei vor Ort trennte die Lager erfolgreich voneinander.

Massiver Gegenprotest blockiert „Gedenkspaziergang“

Am Spätnachmittag schlossen sich rund 10000 Menschen Hand in Hand zu einer Menschenkette zusammen. Unter Glockengeläut bildeten diese ab 18 Uhr für etwa zehn Minuten einen geschlossenen Ring um die Dresdner Innenstadt.

Während am Neumarkt im Stillen den Opfern der Nationalsozialischen Regimes gedacht wurde, versammelten sich gegen 20 Uhr das Klientel „der montäglichen Protestbewegung“ an der Lingnerallee, so die Polizei. Bereits im Vorfeld zogen Gegendemonstranten an den Pirnaischen Platz, wo sie eine Blockade des „Gedenkspazierganges“ vorbereiteten.

Der „Gedenkspaziergang" auf der Grunaer Straße. © Quelle: Lukas Scheib

Die Versammlung startete am Großen Garten und lief über den Straßburger Platz bis zum Pirnaischen Platz. Dort wartete der deutlich größere Gegenprotest auf die Teilnehmer des „Spazierganges“. Die Strategie der Gegenversammlung ging auf, wegen der Sitzblockaden der Teilnehmer aus dem bürgerlichen bis linken Spektrum musste der Protestmarsch von der geplanten Route abweichen. Anstelle des Postplatzes, dem eigentlichen Ziel, endete die Versammlung am Skatepark an der Lingnerallee.

1200 Polizisten trennen Lager voneinander

Am Skatepark zeigen die Organisatoren des „Gedenkspazierganges“ ein Video mit Aufnahmen des zerbombten Dresdens. Dazu lief Klaviermusik, die allerdings kaum zu hören war. Der lautstarke Gegenprotest und das Wummern der Rotorblättern eines Polizeihubschraubers übertönten die Musik. Gegen 22.15 Uhr endete die Kundgebung.

Wegen Sitzblockaden der Gegendemonstranten rund um den Pirnaischen Platz musste der "Spaziergang" eine andere Route nehmen. © Quelle: Lukas Scheib

Die Polizei trennte die Lager konsequent voneinander ab, unter anderem durch eine lange Reihe von dicht an dicht parkenden Einsatzfahrzeugen entlang der St. Petersburger Straße. „Um ein unmittelbares Aufeinandertreffen zu verhindern, mussten die Beamten an verschiedenen Stellen unmittelbaren Zwang anwenden“, hieß es dazu in einer Mitteilung der Polizei. Insgesamt waren etwa 1200 Polizisten im Einsatz.

Ermittlungsverfahren gegen Gegendemonstranten und einen Polizisten

Gegen fünf Gegenprotestler leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetzes sowie Sachbeschädigung, so die Polizeidirektion Dresden weiter.

An der Zinzendorfstraße kam es während einer Maßnahme der sächsischen Bereitschaftspolizei zu einem Vorfall. Dort setzten die Beamten eine kleine Gruppe fest, da sich diese vermummt hatten und versuchen würden, Barrikaden zu erstellen, so die Begründung.

Als Polizisten einen 23-Jährigen aus der Gruppe lösten, soll dieser Widerstand geleistet haben. Daraufhin stieß ein Polizist mit seinem behelmten Kopf gegen den Schädel des Mannes. Ein Anwalt vor Ort wurde Zeuge des Vorfalls und stellte unverzüglich eine Anzeige wegen des Verdachtes auf Körperverletzung gegen den Beamten. Diese wird nun von der Abteilung Amtsdelikte der Dresdner Kriminalpolizei bearbeitet, die die Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage mitteilte.

Von Lukas Scheib