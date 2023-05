﻿125 Jahre Hauptbahnhof Dresden: Bildband mit vielen Einblicken in die Eisenbahngeschichte

Dresden. Gemessen an den heutigen Prestigevorhaben im Verkehr ging es damals mit dem Dresdner Hauptbahnhof ratzfatz. Knapp acht Jahre nach Vertragsunterzeichnung über dessen Errichtung konnte das Bauwerk am 16. April 1898 eingeweiht werden.

Seit inzwischen 125 Jahren ist der Hauptbahnhof Dreh- und Angelpunkt des Schienenverkehrs in Dresden. Ein Jubiläum, das der bekannte „Eisenbahn-Kurier“ jetzt mit einem Bildband gewürdigt hat.

Mehrere Tausend Arbeiter am Bau beteiligt

Mehrere Tausend Arbeiter packten in Spitzenzeiten gleichzeitig mit an, um erst die Süd- und dann die Mittel- und Nordhalle und das markante Empfangsgebäude hochzuziehen. Auf den ersten der insgesamt 144 Seiten des Buchs zeigen eine Reihe von Aufnahmen den Baufortschritt – und wie mit gewaltigen Gerüstkonstruktionen Hochgleise und Hallen entstanden.

Autor Sebastian Werner schildert in knapp gehaltenen Texten die Entstehung und die Entwicklung des Bahnhofs – veranschaulicht aber vor allem durch die etwa 230 Abbildungen die doch sehr wechselvolle Geschichte des Gebäudes. Bau und Inbetriebnahme, die Zeit bis zur Zerstörung im Februar 1945, Wieder­aufbau und Betriebsalltag in der DDR finden ebenso Beachtung wie die Zeit nach dem Mauerfall.

Vermutlich um 1897 entstand diese Aufnahme der im Bau befindlichen Nord- und der Mittelhalle. Der Bahnhof war in weniger als einem Jahrzehnt fertiggestellt worden. © Quelle: EK-Verlag/Bildarchiv Foto Marburg

Wobei der Fokus – allen voran nach 1945 – klar auf dem Fahrbetrieb liegt. So versammelt das Buch eine Fülle von Aufnahmen von Lokomotiven und Zügen. Auch wenn das Gebäude dabei mitunter in den (Bild-)Hintergrund rutscht, vermitteln diese Bilder doch sehr ausführlich die Rolle des Bahnhofs als wichtigen Knotenpunkt des Schienenverkehrs und geben einen sehr lebendigen Einblick ins alltägliche Geschehen.

Schnelle Verbindung nach Berlin

Zwei Fotos zeigen beispielsweise den Henschel-Wegmann-Zug 1936 bei der Ein- und Ausfahrt in Dresden. Für die 180 Kilometer bis zum Anhalter Bahnhof brauchte der Zug seinerzeit 100 Minuten. Abgesehen davon, dass die Züge heute bis Berlin sogar noch einige Minuten länger benötigen, lässt sich daraus die Bedeutung Dresdens im damaligen Schienennetz herleiten: Bei dem Henschel-Wegmann-Zug handelte es sich um ei­nen der schnellsten Dampfzüge der Reichsbahn.

An eine besondere Bahnstrecke erinnert indes ein Bild von 1931, auf dem einen Personenzug nach Possendorf zu sehen ist. Die Windbergbahn, deren Züge bis 1951 noch über Gittersee hinaus bis nach Possendorf rollten, war zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine von vielen Ausflüglern gern genutzte Verbindung raus aus der Stadt. Später zu DDR-Zeiten brachten internationale Züge einen – wenn auch für viele nur sprichwörtlichen – Hauch von weiter Welt nach Dresden, un­ter anderem festgehalten durch einen Schnappschuss von 1960, der den SVT 137 mit seiner markanten Front im Einsatz auf der damals neuen „Hungaria“-Verbindung von Berlin über Dresden nach Budapest zeigt.

Dresdner wurde zum Wiener Hauptbahnhof

Verwunderlich ist derweil, dass ausgerechnet der „Vindobona“ keinerlei Erwähnung im Buch findet. Die internationale Verbindung von Berlin über Dresden nach Wien ist weit über die Grenzen des Elbtals hinaus ein Begriff. Tatsächlich ist sogar im Buch eine Aufnahme eines „Ganz“-Triebwagens zu sehen, abgelichtet 1962, als die Tschechoslowakischen Bahnen dieses Fahrzeug für den Vindobona stellten. Den später auf der Strecke eingesetzten VT 18.16 – den wohl schönsten Reisezug der DDR – sucht der Leser auf den 144 Seiten leider vergeblich.

Die Mitropa-Selbstbedienungsgaststätte präsentierte sich im nüchternen Chic der DDR. © Quelle: EK-Verlag/SLUB/Deutsche Fotothek/Dietmar Berthold

Neben dem Geschehen auf den Gleisen bildet der Band in Ansätzen auch jenes daneben ab. Menschen, die 1952 durch die Kuppelhalle eilen, ein Blick in die „Stehschiene“, die Mitropa-Selbstbedienungsgaststätte im früheren Wartesaal auf der Südseite im nüchternen DDR-Chic der 1960er Jahre, und die 1934 fotografisch festgehaltene Betriebsaufsicht – typische Alltagsszenen aus 125 Jahren. Alles andere als Alltag waren Mitte der 1970er die Dreharbeiten für den DDR-Fernsehen-Dreiteiler „Abschied vom Frieden“. Dazu wurde der Dresdner zum Wiener Hauptbahnhof „umbenannt“, wie zwei Fotografien vermitteln.

Die Kuppelhalle war damals ein Blickfang © Quelle: EK-Verlag/Sammlung Sebastian Werner

Bleibt noch die Sache mit dem berühmten Strick – oder besser: der in Dresden bis heute gebräuchlichen Ortsangabe „Unterm Strick“. Unter jenem wird sich bis heute verabredet, auch wenn dieser gar nicht mehr in der mächtigen Kuppelhalle hängt und viele wohl auch gar nicht (mehr) wissen, warum dieser Ort überhaupt so heißt. Ohne auf diese lokale Besonderheit näher einzugehen, gibt das Buch dennoch darauf die Antwort: Eine Aufnahme aus den frühen Jahren des Hauptbahnhofs zeigt die ganze Pracht der Kuppelhalle – und mithin eine an einem langen Strick befestigte Gaslampe.

125 Jahre Dresden Hauptbahnhof – Verkehrszentrum der Elbmetropole, erschienen im EK-Verlag, 144 Seiten mit etwa 230 Abbildungen, ISBN: 978-3-8446-6437-9, 39,90 Euro.

