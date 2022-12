﻿120.000 Liter Glühwein: Striezelmarkt in Dresden übertrifft die Erwartungen

Dresden. Wie wird der Striezelmarkt wohl laufen, wenn Händler und Besucher zwei Jahre aus der Übung sind? Die Zweifel, nach der langen, coronabedingten Pause, waren groß, auch bei Robert Franke, dem Chef des Amts für Wirtschaftsförderung. Umso glücklicher schien er, als er am Freitag eine positive Bilanz von der 588. Ausgabe des ältesten Weihnachtsmarkts Deutschlands ziehen konnte: „Auch wenn wir in diesem herausfordernden Jahr sicher keine Rekorde brechen, so wurden die Besucher- und Umsatzerwartungen doch vielerorts übertroffen und unsere vorsichtigen Hoffnungen erfüllt. Alle Händler und Gäste sind zufrieden und dankbar, dass endlich wieder gestriezelt werden konnte“.

120.000 Liter Glühwein

Knapp zwei Millionen Besucher schlenderten in diesem Jahr über den Striezelmarkt. Das reiche nicht ganz an die Zahl aus dem Rekordjahr 2019, so Franke. Glühwein blieb jedoch weiterhin der Kassenschlager. In der zentralen Tassenspülung an der Kreuzkirche wurden über eine halbe Million Striezelmarkt-Tassen gereinigt. Nach Berechnungen der Stadt müssten demnach rund 120.000 Liter Punsch über die Theken gegangen sein. Gut 20 Prozent weniger als zuletzt 2019.

Die Nachfrage nach echt erzgebirgischen Schwibbögen, Räuchermännchen und Nussknackern sei hingegen ungebrochen gewesen. Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbands Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, sprach von einem regelrechten „Weihnachtshunger“, den die Gäste nach zwei Jahren Pause endlich ausleben konnten.

Neuer Rekord: Mehr als 200 Veranstaltungen

Ein neuer Rekord wurde auch in diesem Jahr aufgestellt: Mehr als 200 Veranstaltungen zum Anschauen und Mitmachen fanden im Rahmen des Weihnachtsmarktes statt. „Das gibt es deutschlandweit in diesem Umfang nur auf dem Striezelmarkt“, so Alexander Siebecke, der sich mit seinen Kollegen der Agentur alexander & partner jährlich um das Programm kümmert.

Deutschlands schönster Weihnachtsmarkt

Nicht zuletzt deshalb kam der Markt auch in diesem Jahr wieder gut bei den Besuchern an. Leser des Online-Reisemagazins Travelbook kürten ihn zum schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands.

Der Striezelmarkt war dieses Jahr aber nicht nur schön, sondern auch friedlich, so zumindest das Fazit der Polizei. Diese registrierte im gesamten Zeitraum lediglich 24 Straftaten. Bei 23 davon handelte es sich um Diebstähle von Geldbörsen, Taschen oder Rucksäcken. Einmal wurde versucht, mit einem gefälschten 20-Euro-Schein zu bezahlen.

Die ehrenamtlichen Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes mussten 92 Mal ausrücken. Besonders Stürze durch Glätte sowie Schwindel- und Ohnmachtsanfälle, ausgelöst durch Dehydrierung, machten den Besuchern zu schaffen.

Jetzt wird ausgewertet und dann geht es auch schon langsam wieder an die Vorbereitung für nächstes Jahr. Der 589. Dresdner Striezelmarkt soll vom 29. November bis 24. Dezember 2023 stattfinden.