Mann belästigt zwölfjähriges Mädchen sexuell – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen ein Kind an einer Haltestelle in Dresden-Reick angesprochen und festgehalten. Offenbar war er ihr zuvor mit einem Auto gefolgt. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.