Anlässlich der Menschenkette am 13. Februar, dem Tag der großflächigen Zerstörung Dresdens, sucht die Stadt Freiwillige, die bei der Sicherung der Veranstaltung helfen. Ende Januar findet eine zweite Schulung statt.

Zweite Ordnerschulung für die Menschenkette in Dresden

Dresden. Anlässlich der Menschenkette zum 78. Jahrestag der Zerstörung großer Teile Dresdens suchen die Arbeitsgruppe „13. Februar“ und die Landeshauptstadt Dresden Freiwillige, die als Ordnerinnen und Ordner beim Aufbau und der Sicherung der Veranstaltung unterstützen. Die Menschenkette findet am Montag, 13. Februar, statt und soll „ein wichtiges Zeichen gegen Krieg und Zerstörung“ setzen, heißt es aus dem Rathaus.

Nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie soll die Menschenkette nun die gesamte Innenstadt umschließen. Die freiwilligen Ordnerinnen und Ordner seien dabei ein „elementarer Bestandteil für die erfolgreiche Umsetzung der für Dresden so symbolkräftigen Veranstaltung“, so die Pressestelle der Stadt.

Für alle Engagierten, die sich vorstellen können als Ordnerinnen und Ordner am 13. Februar mitzuwirken, gibt es am Montag, 30. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Beratungsraum 1/013 des Neuen Rathauses die zweite Ordnerschulung. Dafür gilt es, sich bis Freitag, 27. Januar, per E-Mail oder telefonisch anzumelden. Auf diesen Wegen können auch erste Fragen beantwortet werden.

Anmeldung an lroeher@dresden.de oder telefonisch unter 0351 488 89 16.

Von EH