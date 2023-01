﻿12.761 Euro für eine Eiche beim Holzverkauf in der Dresdner Heide

Sorgfältig vorbereitet: Auf dem Submissionsplatz in der Dresdner Heide konnten die zahlreichen Interessenten die besten Stämme aus Sachsens Wäldern von allen Seiten genau begutachten.

Immer am Anfang eines jeden Jahres werden in der Dresdner Heide hochwertige Baumstämme meistbietend verkauft. Die Preise gehen weiter nach oben. Welche Baumarten am begehrtesten sind und wofür die Eiche, für die der Rekordpreis gezahlt wurde, verwendet wird.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket