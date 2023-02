Am Sonnabend marschierten zwischen 14 und 19 Uhr etwa 1000 Menschen aus dem rechtsextremen Milieu als sogenannter Trauermarsch durch die Dresdner Innenstadt. Gegen die Versammlung gab es Gegenprotest während des Marsches sowie bei der Abschlusskundgebung an der Könneritzstraße.

Dresden. Am Sonnabend zog ein sogenannter Trauermarsch mit Teilnehmern aus dem rechtsextremen Milieu durch die Innenstadt. Rund 1000 Menschen nahmen an dem Aufmarsch und der anschließenden Kundgebung Teil, so übereinstimmende Schätzungen. Immer wieder gab es Gegenprotest in Hör- und Sichtweite der Versammlung. Laut Polizeidirektion Dresden waren beinahe 1900 Beamte aus verschiedenen Bundesländern im Einsatz, um den Aufmarsch und die Gegenproteste voneinander zu trennen.