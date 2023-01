﻿Steckbrief: 107. Oberschule Dresden

Die DNN stellen im „Schulmonitor“ alle Oberschulen in Dresden vor. Dafür haben die Schulen einen einheitlichen Fragenkatalog beantwortet. Hier: Die 107. Oberschule Dresden

Dresden. In Dresden gibt es mehr als 40 Schulen, die einen Realschulabschluss (10. Klasse) ermöglichen. Bis zum 3. März läuft die Anmelderunde an den Oberschulen in diesem Jahr für das Schuljahr 2023/24. Am 10. Februar gibt es dafür die Bildungsempfehlungen. Die DNN stellen alle Schulen mit Realschulabschluss in Steckbriefen vor. Hier: Die 107. Oberschule Dresden (kommunal).