Kind am Hauptbahnhof Dresden mit Messer bedroht und ausgeraubt

Dresden. Am Donnerstagnachmittag haben zwei Unbekannte in Dresden-Seevorstadt ein Mädchen überfallen. Die 10-Jährige war gegen 15.25 Uhr am Hauptbahnhof, als sie von den Tätern mit einem Messer bedroht wurde. Sie verlangten Geld, was sie verweigerte.

Die Polizei bittet um Informationen

Daraufhin rissen ihr die Täter das Portemonnaie aus der Hand und entwendeten Geld. Durch Hilfeschreie des Mädchens wurde ein Straßenbahnfahrer auf das Geschehen aufmerksam und die Täter entfernten sich.

Beide sind etwa 16 Jahre alt und circa 1,7 Meter groß. Ein Täter hatte schwarze Haare und einen kleinen Oberlippenbart. Dazu trug er eine goldene Kette sowie Schuhe, Jeans und eine Jacke, alles in schwarz. Die Kapuze der Jacke hatte der Unbekannte aufgezogen. Der andere Täter hatte schwarze lockige Haare und einen Schnurrbart. Dieser trug ebenfalls schwarze Schuhe sowie Jeans, eine schwarze Jacke ohne Kapuze und eine schwarze Mütze. Beide Täter sollen Handschuhe getragen und gebrochen deutsch gesprochen haben.

Das Mädchen war mit einem hellen Shirt mit pinken Ärmeln bekleidet, auf dem Blumen aufgedruckt waren. Sie trug einen lilafarbenen Ranzen und hatte schwarze, schulterlange Haare. Die Soko Iuventus hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0351) 483 22 33

