﻿10 000 setzen in Dresden mit Menschenkette ein Zeichen für den Frieden

Dresden hat am 13. Februar der Zerstörung der Stadt 1945 gedacht. In der Innenstadt formierte sich am Abend wieder eine Menschenkette.

Zehntausend Menschen bilden am Abend in Dresden in der Innenstadt eine Menschenkette.

Dresden. Am 13. und 14. Februar 1945 wurde Dresden durch Luftangriffe in großen Teilen zerstört. Bis zu 25 000 Menschen kamen ums Leben. Im Gedenken daran haben sich rund 10 000 Menschen am Montagabend unter dem Geläut der Kirchenglocken zehn Minuten lang schweigend an den Händen gefasst und in der Dresdner Innenstadt eine Menschenkette gebildet.

Glockenläuten und stilles Gedenken mit Kerzen

Sicher ein Gänsehautmoment für viele. Ebenso das Läuten der Kirchenglocken am Abend, 21.45 Uhr zum Zeitpunkt des ersten Bombenangriffes auf Dresden am 13. Februar 1945. Viele Menschen entzündeten an der Frauenkirche auch wieder eine Kerze für ein stilles Gedenken.

Zur Menschenkette, die diesmal unter dem Motto „Frieden! Gemeinsam gestalten.“ stand, hatten Dresdens Oberbürgermeister, die Rektorin der Technischen Universität Dresden und die AG 13. Februar aufgerufen. Ziel war, ein Zeichen gegen den Krieg, für Frieden und Versöhnung zu setzen.

Auch Teilnehmer aus anderen Ländern

Der Krieg in der Ukraine motivierte Jung und Alt, sich der Menschenkette anzuschließen. Unter den Teilnehmern waren u.a. auch ukrainische Flüchtlinge. So kam Maria Wohsmann, Dozentin für Integrationskurse in Großenhain und Meißen, mit Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine zur Frauenkirche, um bei der Menschenkette mitzumachen.

Den Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 13. Februars wohnten auch Vertreter aus Dresdens Partnerstädten Coventry und Ostrava sowie von der britischen Stiftung „Dresden Trust“ und der britischen Botschaft bei.

Feinde müssen zu Freunden werden

Wenn man die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sehe, werde einem klar, „was es für Domprobst Richard Howard bedeutet haben muss, als er ’Father forgive’ (Vater vergib) an die Chorwand von St. Michael schrieb, kurz nachdem deutsche Bomber Coventry und die mittelalterliche Kathedrale zerstört und viele Zivilisten in Coventry getötet hatten, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert zum Auftakt der Menschenkette auf dem Neumarkt.

Er erinnerte daran, dass Dresden wieder Partner gefunden habe, „weil die von deutschem Boden aus Angegriffenen offen für Versöhnung waren“. Feinde müssten zu Freunden werden, „wenn man in Frieden leben möchte“, nahm Hilbert Bezug auf das Handeln des Domprobstes.

Für Demokratie einstehen

Dresden wolle eine neue Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj begründen. Diese Solidaritätspartnerschaft sei auch „eine Chance, bei den Freunden in der Ukraine – aus der Erfahrung Dresdens heraus – das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch der Aggressor irgendwann jemanden braucht, der zur Versöhnung bereit ist.“

„Es ist scheinbar ein Widerspruch, sich klar und konsequent gegen das Unrecht zu stellen und gleichzeitig bereit zur Versöhnung zu sein“, so der OB weiter. Aber das sei die einzige Möglichkeit, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen.“ TU-Rektorin Prof. Ursula M. Staudinger rief auf, „gemeinsam einzustehen für eine demokratische Gesellschaft der gelebten Menschenrechte“.

Vielfältiges Gedenken in der Stadt

Die Menschenkette war der Höhepunkt der mit vielen Partnern organisierten Veranstaltungen im Gedenken an den 13. Februar 1945. Neben Konzerten gehörten dazu am Montag zum Beispiel der Dresdner Gedenkweg, eine Kranzniederlegung des Landesverbandes Sachsen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. auf dem Nordfriedhof oder auch eine Gedenkveranstaltung auf dem Dresdner Heidefriedhof.

Der Verein Denk Mal Fort! e.V. gab dort mit dem Verlesen von inhaltlich sehr unterschiedlichen literarischen Texten und durch Musik die Möglichkeit, innezuhalten. „Wir wollen einen Assoziationsraum eröffnen, wo jeder seine eigenen Gedanken entwickeln kann, ohne dass wir eine feste Botschaft damit verbinden, außer die der Friedenssehnsucht und der Friedensmahnung“, so Justus Ulbricht, Geschäftsführer des Vereins.

Mehrere Demonstrationen in der Innenstadt

Am Abend hatte der Gedenktag Tausende Menschen auf die Straße gebracht. Die Proteste aus dem linken und bürgerlichen Spektrum sowie eine rechte Demo trafen in der Innenstadt aufeinander. Es gab Störversuche, eine erfolgreiche Sitzblockade, vereinzelt flogen Böller. Die Polizei hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle.

Von Elias Hantzsch und Lukas Scheib Catrin Steinbach