﻿10.000 junge Leute ziehen als Tolerade durch Dresden

Dresden. Wummernde Bässe und treibende Beats haben am Sonnabend die Dresdner Alt- und Neustadt vibrieren lassen. Geschätzt etwa 10.000 überwiegend junge Menschen zogen als Tolerade-Demo durch die Stadt, beschallt von gigantischen Boxentürmen auf einem Dutzend Trucks und Lastenfahrrädern. Zum achten Mal fand die Parade statt, und es ging keineswegs nur darum, die Dresdner Klubs für ein paar Stunden auf die Straße zu verlegen.

Tag der Toleranz und des Engagements

Gleichberechtigung, Menschen- und Tierrechte, Solidarität, Freiräume für Kunst und Kultur, Klimaneutralität, Barrierefreiheit – die beteiligten Initiativen repräsentieren ein breites Themenspektrum. Seit neun Jahren feiern sie gemeinsam den „Tag der Toleranz und des Engagements“. Ganz vorn dabei ist das Klubnetz Dresden. Aus ihrer Sicht ist „die Tolerade auch Ausdruck eines neuartigen Selbstbewusstseins der Sub- und Clubkultur“. Party-Locations, Tanz- und Konzerträume seien eben nicht nur Vergnügungsstätten, sondern auch förderwürdige Kultur, und das müssen die Politik würdigen.

Hilfsinitiativen wie Mission Lifeline, Seebrücke Dresden oder Refugee Law Clinic kritisierten die unzureichende Unterbringung, medizinische Betreuung und juristische Beratung von Geflüchteten sowie die „rechtswidrigen Pushbacks“ an den EU-Außengrenzen. Die „Kritischen Mediziner*innen Dresden“ forderten ebenfalls ein Gesundheitssystem, das sich nicht ökonomischen Vorgaben unterordnet. Menschen sollten selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können – etwa bei Schwangerschaftsabbrüchen. Verschiedene Tierrechtler-Gruppen, die sich zum ersten Mal an der Tolerade beteiligten, wünschten sich, dass alle die Chance nutzen würden, das Tier-Ausbeutungssystem „durch unsere Konsum-Entscheidungen zu ändern“.

Quer durch Alt- und Neustadt

Gestartet war der Demozug am frühen Nachmittag vor dem Bahnhof Neustadt. Über Albertstraße, Augustusbrücke, Wilsdruffer und Grunaer Straße zog der Tross zum Straßburger Platz, über die Albertbrücke wieder in die Neustadt zum Alaunpark und weiter die Königsbrücker Straße hinauf. Am Abend endete die Tolerade im Industriegelände.

Die Kundgebungen auf dem Theaterplatz und im Alaunpark verwandelten sich zu großflächigen Picknicks: Mit Getränken, Essen und diversen „Rauchwaren“ machten es sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Boden gemütlich. Trotz des fleißigen „Müllteams“ und mitrollenden Abfalltonnen blieben etliche leere Flaschen am Rande stehen – ein Eldorado für Pfandsammler. Gegen „prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen“ protestiert die Tolerade übrigens auch.