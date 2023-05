﻿1. Mai in Dresden: Mehrere Politische Veranstaltungen zum Feiertag

Dresden. Zum 1. Mai, anlässlich des Tags der Arbeit, zogen Gewerkschaftsanhänger und Demonstrationszüge verschiedener Bündnisse durchs Dresdner Zentrum. Vereinzelt gab es Kundgebungen im Stadtgebiet. Die AfD hatte sich am Schloßplatz versammelt – und stieß dort auf Gegenprotest.

DGB: „Sachsen muss Tarifland werden!“

Der Morgen des Maifeiertages begann mit der Präsentation ei­nes großflächigen Schriftzuges durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften. Auf der Augustusbrücke und später am Elbufer war der Slogan „Sachsen muss Tarifland werden!“ zu lesen. Der DGB rief zuvor auf, die Anziehungskraft der Dampferparade für ihre Anliegen zu nutzen. „Existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen gibt es nur mit Tarifverträgen und einer starken Mitbestimmung“, hieß es dazu vom Gewerkschaftsbund.

Maifest im Alaunpark mit kommunistischer Partei

Um 11 Uhr begann die Partei Die Linke mit ihrem Maifest auf dem Alaunplatz. Bei Bierbankatomsphäre konnten sich die Besucher an Ständen der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und der Linken selbst über die Parteien informieren. Neben Spielereien für Kinder hörten die Besucher politische, kulturelle und Unterhaltungsbeiträge. Am Fichteturm in Dresden-Plauen feierten die Menschen indes nach Einladung des SPD-Ortsvereins ihr traditionelles Familienfest.

AfD-Kundgebung unter Gegenprotest

Die AfD Dresden lud zur Versammlung unter dem Titel „Frieden“ auf dem Schloßplatz ein. Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD, sprach gegen Mittag vor der Hofkirche. Verschiedene Gruppen von Gegnern der Partei zogen durch die Stadt und positionierten sich am Schloßplatz, um „der AfD die Party zu crashen“, wie ein gegen Rechtsextremismus gerichtetes Bündnis auf Twitter schrieb.