﻿Das sind die zwölf schönsten Cafés für den Sommer in Dresden

Dresden. Lange sah es aus, als würde das mit der warmen Jahreszeit nichts mehr. Doch nach der langen, bleiernen Kälte hat es die Sonne endlich auch nach Dresden geschafft. Ein Grund zum Anstoßen – am besten mit Kaffee! Passend dazu haben wir die zwölf besten Cafés zum Draußensitzen parat. Von Pieschen bis Loschwitz, Barock bis Industrieschick, szenig bis dörflich. Gemein haben alle Adressen guten Kaffee, lecker Kuchen und ein schönes Plätzchen im Freien.

1. Café Schwebebahn

Da kann die Baristakunst in der Kaffeetasse noch so schön aussehen: Im Café Schwebebahn hat man vor allem Augen für die Aussicht. Direkt an der Oberen Station der Schwebebahn gelegen, lädt diese Adresse zum Cappuccino auf Loschwitzer Höhenmetern ein.

Adresse: Sierksstraße 2. Öffnungszeiten: Mo-So 10-18 Uhr. Kaffee ab 2,30 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Wiener, Eis.

Herrlicher Ausblick im Café Schwebebahn in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

2. Combo Café

Idyllisch wird es in der Combo-Bar, die tagsüber als Café fungiert, nicht. Ihren Reiz hat die Adresse trotzdem. Denn wer sich einen Freisitz auf dem Gehweg der Louisenstraße schnappt, kann mit Kaffeetasse in der Hand das bunte Treiben auf einer der Hauptschlagadern des Szeneviertels beobachten. Da man bei so viel Input gut auf einen Gesprächspartner verzichten kann, ein perfekter Ort für Me-Time.

Adresse: Louisenstraße 66. Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 8 Uhr, Sa+So ab 10 Uhr. Kaffee ab 2,60 Euro. Auch im Angebot: Kuchen und Kaffeespezialitäten mit Chili, Zuckermilch oder Baileys und Amaretto.

Im Café Combo lässt sich das Gewusel im Szeneviertel Neustadt beobachten. © Quelle: Anja Schneider

3. Hofcafé im Hof des Lichts

Wer beim Kaffeetrinken seine Ruhe haben will, ist im Hofcafé gut aufgehoben. Die Tische verteilen sich weit über den an der Görlitzer Straße gelegenen Hof des Lichts, sodass man die Gespräche der anderen gut ausblenden kann. Wem doch langweilig wird, der kann Touristen auf ihrer Route durch die Kunsthofpassage beobachten.

Adresse: Görlitzer Str. 25. Öffnungszeiten: Mo-So 11-18 Uhr. Kaffee ab 2,90 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Desserts, Herzhaftes.

Teil der Kunsthofpassage: Das ruhige Hofcafé an der Görlitzer Straße in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

4. Kawa Espressobar

Abseits des Neustadt-Trubels und trotzdem hip: Das ist die Kawa Espressobar im Hechtviertel, deren Außenbereich beinah Pausenhofromantik aufkommen lässt. Wer Lust auf Sonne hat, kann sich auf die breiten Stufen der Terrasse fläzen. Für alle anderen gibt es Schattenplätze auf bunten Retrostühlen.

Adresse: Hechtstraße 7. Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 9 Uhr, Sa+So ab 10 Uhr. Kaffee ab 2,70 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Panini, Quiche.

Pausenhof-Feeling bekommen Kaffeetrinker in der KAWA Espressobar im Hechtviertel in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

5. Palais Café

Der Außenbereich dieses Cafés hat einen Charme, den man so kein zweites Mal in Dresden findet. Besucher können ihren Kaffee im imposanten Innenhof des historischen Japanischen Palais trinken, umgeben von Hochbeeten und Brunnenplätschern. Statt schicker Terrassenmöbel bieten rustikale Holzpaletten Platz zum Lümmeln.

Adresse: Palaisplatz 11. Öffnungszeiten: Mi-So 10-18 Uhr. Kaffee ab 2,40 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Suppen, Herzhaftes.

Im Palais Café können Besucher ihren Kaffee zwischen viel Grün und © Quelle: Anja Schneider

6. Ännes Café

Früher unter dem Namen Gemüsetorte bekannt, lädt Ännes Café im sonst so gastronomiearmen Pieschen zum Verweilen am Konkordienplatz ein. Da Änne nur unter der Woche öffnet, eignet sich der Ort perfekt für eine Mittagspause im Freien. Zum Verdauungsspaziergang ist die Elbe nur wenige Minuten entfernt.

Adresse: Konkordienstraße 46. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-15 Uhr. Kaffee ab 3,20 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Desserts, wechselnder Mittagstisch.

Ännes Café ist eine der wenigen Adressen zum gemütlichen Kaffeetrinken in Pieschen. © Quelle: Anja Schneider

7. Ladencafé Aha

Gemütliche Cafés mit Charakter sind im Dresdner Zentrum, wo Starbucks und Co. regieren, rar gesät. Umso mehr Spaß macht das Kaffeetrinken im Ladencafé Aha unweit des Altmarkts mit Blick auf die Kreuzkirche. Neben Altstadtflair bekommen die Besucher fair gehandelte Produkte auf dem Teller und eine Etage tiefer im Weltladen.

Adresse: Kreuzstraße 7. Öffnungszeiten: Mo-So ab 9 Uhr. Kaffee ab 3,50 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Frühstück, Hauptspeisen.

Im Ladencafé Aha in der Dresdner Altstadt bekommt man lecker Kaffee mit gutem Gewissen. © Quelle: Anja Schneider

8. Cosel Palais Grand Café

Barock-mondän wird es im Cosel Palais Grand Café, das seine Besuchern auf einer großen Terrasse im Ehrenhof empfängt. Dank der umgebenden Architektur, großen Sonnenschirmen und grünen Palmen schmeckt hier selbst ein einfacher Pott Kaffee nach dolce Vita.

Adresse: An der Frauenkirche 12. Öffnungszeiten: Mo-So ab 11 Uhr. Kaffee ab 2,90 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Torten, Eis, Hauptgänge.

Im Cosel Palais Grand Café geht es noch gediegen zu. © Quelle: Anja Schneider

9. Café T1

Eine wahre Oase im Innenstadtstress: Das ist das T1. Der Außenbereich des winzigen Bistro und Café im Pförtnerhaus auf dem Areal des Kraftwerk Mitte verzaubert mit seiner intimen Atmosphäre und einer Mischung aus Botanik und Industrieschick.

Adresse: Kraftwerk Mitte 4. Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 9 Uhr, Sa+So ab 11 Uhr. Kaffee ab 2,70 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Eis, herzhafte Snacks.

Im T1 Bistro & Café in Dresden bekommen Besucher eine kleine Auszeit vom Innenstadtstress. © Quelle: Anja Schneider

10. Kleinerts Spezialitäten

Dorfromantik in der Großstadt: Das bekommen die Besucher des Loschwitzer Restaurants Kleinerts Spezialitäten, das tagsüber zu Kaffee und Kuchen einlädt. Und das Ganze nur einen Steinwurf von der Elbe entfernt. Wer zu Hause weiter genießen will, kann sich etwas aus der Spezialitätenecke mitnehmen.

Adresse: Friedrich-Wieck-Straße 45B. Öffnungszeiten: Mi-So ab 12 Uhr. Kaffee ab 2,60 Euro. Auch im Angebot: Kuchen, Suppen, Salate.

Kleinert's Spezialitäten liegt mitten im idyllischen Loschwitz, wenige Meter von der Elbe entfernt. © Quelle: Anja Schneider

11. Cross River Coffee

Wer im Cross River Coffee an der Rudolf-Renner-Straße bestellt, bekommt nicht nur von den Inhabern selbstgerösteten und fair gehandelten Kaffee aus dem Hochland Kameruns, sondern dank der Nähe zum Conertplatz auch eine kleine, grüne Auszeit. Kaffeegrundwissen inklusive.

Adresse: Rudolf-Renner-Straße 36. Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr+Sa ab 10 Uhr, So ab 13 Uhr. Kaffee ab 2,90 Euro. Auch im Angebot: Kuchen und Kaffeebohnen für den eigenen Bedarf.





Leserschaft gefragt: Sie kennen ein Café, das Ihrer Meinung nach in dieser Sammlung fehlt? Dann schreiben Sie uns gern an lokales@dnn.de. Haben Sie Lust auf ein weiteres Ranking mit Dresden-Tipps? Dann freuen wir uns ebenfalls über Anregungen und Ideen!

Kaffeehandwerk und Kuchen: Das gibts im Cross River Coffee an der Rudolf-Renner-Straße in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

12. Café und Patisserie émoi

Dass ein Café mehr als Kaffee und Kuchen sein kann, beweist das émoi. Futuristisch anmutende Törtchen und zum Niederknien gebackene Mandelcroissants lassen sich hier am besten auf der großen Steinterrasse im beschaulichen Striesen verdrücken.

Adresse: Augsburger Straße 48. Öffnungszeiten Di-Sa ab 7 Uhr, So ab 8 Uhr. Kaffee ab 2,60 Euro. Auch im Angebot: Brot, Kuchen, Macarons.

Plunder und Streuselschnecke war gestern: Im émoi gibt es feinste Süßwaren, von Macaron bis Mandelcroissant. © Quelle: Anja Schneider

