﻿Musik, Kunst, Kulinarik: Schlössernacht Dresden geht trotz schwieriger Zeiten in die 13. Runde

Dresden. Fehlendes Servicepersonal, explodierende Kosten, immer mehr Bürokratie: Veranstalter haben es derzeit nicht leicht. Das weiß auch Mirco Meinel von der Agentur First Class Concept, die die Dresdner Schlössernacht auf die Beine stellt. „Eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu organisieren, wird von Jahr zu Jahr teurer und aufwendiger“, sagte Meinel bei der Vorstellung des Programms der 13. Schlössernacht, die am 15. Juli stattfindet. „Es wundert mich nicht, dass andere Veranstalter aufgeben.“

80 Konzerte mit 250 Künstlern auf 15 Bühnen

Doch Meinel und seine Kollegen haben stattdessen ein Programm mit rund 80 Konzerten und 250 Künstlern auf 15 Bühnen festgezurrt. Ab 18 Uhr können Besucher auf dem 32 Hektar großen Areal der drei Elbschlösser und der Saloppe flanieren, tanzen, essen, trinken und schauen.

Julia Neigel und „Marios Westernhagen Tribute“ im Programm

Im Bereich Musik warten auf die Besucher unter anderem Rock- und Popsängerin Julia Neigel, die bis heute über zwei Millionen Alben verkauft hat, und die „Marios Westernhagen Tribute“-Band aus Hamburg. Zwei Drittel der diesjährigen Künstler kommen laut der künstlerischen Leitung der Schlössernacht, Sylvia Grodd, aus Sachsen. Dazu zählen die Indierockband „Apollo Universe“, das Folk-Duo „Riley & Voltz“, die Retropop-Sängerin „Fräulein Clara“, die Queen-Revival-Band „Mercury“, das Frauenensemble „Youkali“ und der Liedermacher Bernd Pakosch, auch bekannt unter dem Namen „Pakos Lieder“.

Tanzbar wird es in der Saloppe mit Balkan-Musik, Offbeat und Latin. Wer auf Swing steht, darf sich den Auftritt von Marc Hartmann und seinem 18-köpfigen Dresdner Tanzorchester freuen oder auf die Performance des Swing-Tanzvereins „Hepcats“. Jazzfans sind dagegen an der „Jazzbühne Surprise“ gut aufgehoben, die in einer Kooperation der Schlössernacht mit den Dresdner Jazztagen entstanden ist. Als bekannte Gesichter aus vergangenen Jahren sind die Elbhang Zombies, das Zugabe-Orchester, die Guitarreros, der Feuerkünstler Isegrim und der Geiger Ludek Lerst am Start.

Tom Roeder lädt zum „ganz ganz großen Zirkus“ ein

Ebenfalls schlössernachterprobt ist der Dresdner Inszenierungsprofi Tom Roeder, der für die Besucher am Römischen Bad die Show „ganz ganz großer Zirkus“ konzipiert hat. Auf der Bühne stehen unter anderem Rainer König und Carsten Linke.

Als fester Programmpunkt startet um 22.45 Uhr das große Feuerwerk, diesmal allerdings von der anderen Elbseite aus und somit vor allem von den Südseiten der Schlösser aus zu bestaunen.

„Kochsternstunden“ und Meißner Schwerter sorgen für leibliches Wohl

Neben Musik und Kunst bietet die 13. Schlössernacht wie immer auch viel für den Gaumen: Angefangen beim „Genussgarten“, in dem Teilnehmer des Formats „Kochsternstunden“ ihr Bestes geben, über die Restaurants „Stresa“, „Daniel“ und „Genuss am Hafen Nr. 13“ bis zur Privatbrauerei Meißner Schwerter und dem Meißner Weingut Schloss Proschwitz mit ihren Ständen.

Von den insgesamt 6000 Tickets für die Schlössernacht sind laut Veranstalter First Class Concept bereits 80 Prozent verkauft. Restkarten ab 48,50 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online und telefonisch zu haben. Kinder bis 14 Jahre haben mit Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Ticket-Info und Programm: www.dresdner-schloessernacht.de

DNN