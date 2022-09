﻿Dresdner Bürgerbühne: Shakespeares „Wie es euch gefällt“ in neuem Gewand

Dresden. Es braucht ein paar Minuten mehr, um auch den letzten Premierenbesucher im Kleinen Haus seinen Platz finden zu lassen. Dafür genießt man den Blick reihum: volle Reihen. Eine Perspektive, die früher normal war. Heute ist es ein Zustand, um den die Theater im Land heftig ringen müssen. Umso schöner, wenn er erreicht wird.

Veränderungen der jüngeren Vergangenheit

Andere Zustände unterliegen dagegen anhaltender Veränderungen, gerade heute. Die simple Unterteilung in Mann und Frau beispielsweise ist in jüngster Vergangenheit heftigst aufgebrochen worden, die LGBT-Gemeinde auch ihrerseits längst nicht mehr mit diesen vier Buchstaben ausdifferenziert. Vom Gebrauch der jeweils als richtig wahrgenommenen Pronomen ganz zu schweigen. Die einen sehen in dieser Welt überall Fettnäppchen und sich selbst in der Rolle der Überanstrengten, die anderen wollen einfach nur so wahrgenommen werden, wie sie sich selbst fühlen.

Auch deshalb kriegt Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“ recht rasch einen Titelwechsel verpasst und wird zu „Wie es uns gefällt“. Denn die zwölfköpfige Bühnenbande, bei der das als normal apostrophierte Hetero-Dasein klar in der Minderheit ist, tritt anfangs nur kurz zu den bellenden Fürstenbefehlen auf der Stelle. Dann jedoch wird umgehend revoltiert und es folgt die kollektive Flucht in den Wald, der hier als Hort der Freiheit gilt, sich trotzdem nicht gänzlich aus seiner romantischen Zuschreibung entwinden kann. Dort fallen endlich die Konventionen, die zugewiesenen Mann-Frau-Rollen sowieso. Hier wird der Kostümtausch zum Zeichen: So will ich nun sein. Natur als Fluchtpunkt, wo eine soziale Utopie gelebt werden kann, ohne dass kleingeistige Vertreter auf den Einhalt von ihnen aufgestellter gesellschaftlicher Normen pochen.

Erfrischende Neuordnung

Dass dabei eine der schwächeren Komödien des guten alten William entschlackt würde, wäre pure Untertreibung. Das Bühnenpersonal nimmt anfangs Bezug zu Shakespeares Figuren, agiert dann aber mit den echten oder selbst erwählten Namen: Rosalinde ist Johanna, Ganymed ist Horst, Orlando ist Charlie (was wiederum witzig ist, weil im Originaltext Orlando Charles im Zweikampf ordentlich versohlt), Amiens ist Amienne ist Vive, Adam ist ein akrobatischer Attila, Celia eine wahnsinnig gut singende Line, Phebe ist Lisa, Silvius ist Silvia ist Anna, Jaques ist Paul, Touchstone ist Kai, Oliver ist Luca, Corinnus ist Cora ist Ethan. Was aber tatsächlich kein Durcheinander ergibt, sondern eine erfrischende Neuordnung.

Regisseur Philipp Lux hat die ganze Szenerie auf einer Betonschräge angesiedelt (Bühne: Sabrina Rox), die durch ein simples grünes Schrift-Graffito zum Wald wird. Die karge Umgebung bringt die manchmal fast sommernachtsreifen Kostüme (Julia Scholz) zum Leuchten, vor allem bei Amienne, die vorangeht wie die barbusige Revolutionsführerin auf Delacroix’ berühmtem Gemälde. Die Fahne ist dabei nicht rot, sondern die sogenannte Progress-Flagge. Gegen den Wind steht aber auch sie, genau wie die Kämpfer im Wald.

Ein begeistertes Publikum

Sie treten immer wieder aus den Rollen heraus, lassen an ihren Ängsten und erduldeten Beleidigungen teilhaben. Larmoyant wird das jedoch nie, dazu ist die versammelte Lebensfreude da vorn viel zu heftig, samt musikalischer Einlagen. Line Behr als Celia gibt eine unglaubliche Interpretation von Wrabels Song „The Village“ über ein Mädchen, das keins mehr sein will. Und zu Sookees „Queere Tiere“ geht die Party ultimativ und ungehemmt ab.

Zwei Dreier-Konstellationen bleiben dem Original (fast) treu und sorgen fürs dramaturgische Skelett: Rosalinde (verkleidet als Mann, bei Shakespeare namens Ganymed) plus Celia plus Orlando wird gegeben von Johanna Murr (die sich als Mann Horst nennt), plus Line Behr plus Charlie Ruddies – sowie Phebe (Lisa Schiller) und Silvia (Anna Quitzke), die sich beide in den gewitzten Mann Rosalinde verlieben. Der operettenhafte Schluss des Originals wird einfach als genau das gebrandmarkt. Und die Frage aufgeworfen, dass da nicht vier Hetero-Paare stehen, sondern streng genommen homonormative – weil zu Shakespeares Zeiten nur Männer auf der Bühne agieren durften.

Ähnlich wie bei „Die Räuber*innen“ nach Schiller gibt es auch hier also eine weitere Dekonstruktion entlang moderner Linien. Das Anstrengende des Themas wird deutlich, ohne aber anzustrengen. Knapp anderthalb Stunden enden mit brausendem Premierenapplaus und trampelnden Füßen. Spiegelverkehrt ist über der Bühne zu lesen „Dresden grüßt ihre Gäste“. Und der Abgang ist so kurz und knackig, dass er hängen bleibt. „Wir brauchen noch einen Epilog!“ „Na dann: Es lebe die Liebe!“ Damit ist tatsächlich alles gesagt.

nächste Vorstellungen: 15. und 30. September

Internet: staatsschauspiel-dresden.de