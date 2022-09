Dresden. Henry III ist nicht der Name ihrer Band, sondern das Projekt – genauer bereits die dritte Auflage eines Projektes, geboren in „The Big Easy“, New Orleans. Während eines Stipendiumaufenthalts in New York 2016 hatte die Saxofonistin und Komponistin Nicole Johänntgen einen Abstecher in die Jazzmetropole im Süden gemacht – und war sofort betört von der Musik, die diese Stadt atmet. In der Folge erschienen die drei Henry-CDs mit viel, viel Blaseinsatz. Das sind neben Johänntgen selbst Maurus Twerenbold an der Posaune und Victor Hege am Sousafon. Clemens Kuratle am Schlagzeug vervollständigt die „Marching Band“.

Keine Musik zum aussitzen

Das geht gleich in die Vollen auf der Tonne-Bühne, und wenn man die Augen schließt, fühlt man sich tatsächlich in die Stadt am Golf von Mexiko versetzt, und zwar in den Teil, wo authentische Musik gespielt wird, nicht die weichgespülten Rhythmen für die Touristen. Da ist wirklich geballte Energie spürbar – und der einzige Kritikpunkt ist, dass zu diesen Klängen getanzt werden muss, sie nichts sind fürs andächtige Dasitzen und Zuhören.

Schier unglaublich, mit welcher Energie Nicole Johänntgen minutenlang ihr Tenor-Saxofon bläst, sauber, facettenreich und prononciert. Die Melodien entstehen teilweise aus dem Moment heraus, wie sie selbst in den Zwischentexten bestätigt. Sie spricht von der „Magie des Augenblicks“ und von uns, dem Publikum, als fünftem Bandmitglied, das für die Arrangements zuständig sei.

Ausgiebige Sousafon-Soli bekommt man hierzulande nicht gerade oft zu hören; Victor Hege meistert den schweißtreibenden Job perfekt. Und die Posaune, sie ist natürlich das New Orleans-Instrument überhaupt. Johänntgen spricht vom „Feuer der Posaune“.

Von Beate Baum