﻿Premiere „Wir: Geschwister“ zwischen Nähe und Ferne

Dresden. Was bedeutet es, Geschwister zu haben? Wie beeinflussen sie die eigene Beziehung zu den Eltern und wie wäre das Leben verlaufen, wenn das Geschwisterkind nie geboren worden wäre? Diesen und anderen Fragen ging ein Ensemble aus zehn Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren der Theaterakademie auf der Studiobühne des Theaters Junge Generation (tjg) nach. Mit Energie, Frische und mutiger Ehrlichkeit erzählten sie, was ihre Beziehung zu den eigenen Geschwistern ausmacht, stellten Situationen nach, die jeder Mensch mit Schwestern oder Brüdern kennt – der Streit um das Essen oder auch das Verantwortungsgefühl der Älteren, das Jüngste vor allem Schlechten schützen zu müssen und abends in den Betten noch gemeinsam wach zu sein.