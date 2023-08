Palais Sommer in Dresden: Warum die Zukunft des Festivals so ungewiss ist

Dresden. Viele Besucher bei fehlender Planungssicherheit: So lässt sich die Bilanz des zweiten Palais Sommers ohne Japanisches Palais zusammenfassen. Nach 32 Tagen ging das Open-Air-Festival vergangenen Sonntag zu Ende. 229 Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Musik, Kultur und Yoga lockten die Besucher auf den Neumarkt, zum Ostra-Dome und in den Alaunpark.

Zukunft des Standorts Alaunpark ungewiss

Wie viele Menschen kamen, will Holger Zastrow, der die Pressearbeit des Palais Sommers organisiert, nicht sagen. Dennoch sei das Festival – trotz Dauerregen im August – besser besucht gewesen als das im Jahr 2022. Da war von insgesamt rund 187000 Besuchern die Rede. Wie schon damals konnten auch dieses Jahr vor allem die Veranstaltungen am Neumarkt locken. „Der Standort am Ostra-Dome muss sich erst noch etablieren. Dort haben wir ja keine Zufallsgäste“, sagt Zastrow weiter. Beim Standort Alaunpark scheint die Richtung dagegen nicht sicher. Die Wiese sei nicht die schönste, der Park oft vermüllt, kritisiert der Pressesprecher. Ob dort auch in Zukunft Yoga-Runden stattfinden, müsse man sehen.

Jörg Polenz: „Herz blutet beim Gedanken an das Japanische Palais“

Jörg Polenz scheint zufrieden: „Es ist das Kunststück gelungen, mit einem eintrittsfreien Festival generationsübergreifend Menschen von überall her im Herzen der Stadt zusammenzubringen und einen interessanten Beitrag für die Belebung der Innenstadt zu leisten“, sagt der Mann, der den Palais Sommer ins Leben gerufen hat. „Auch wenn das Herz bei dem Gedanken an das Japanische Palais immer noch blutet, haben wir gezeigt, dass das Palais Sommer Konzept universell ist und man mit Mut, Tatkraft und guten Freunden gestärkt aus Krisen hervorkommen kann.“ 2022 musste Polenz die Fläche am Japanischen Palais zur Überraschung vieler an Veranstalter Thomas Jurisch abgeben. Der ludt dort zum „Kultursommer“ ein – nach nur einer Ausgabe fällt das Event dieses Jahr ins Wasser.

Festivalmacher kritisieren fehlende Planungssicherheit

Trotz aller Erfolge: Ob der Palais Sommer in seiner Dreifaltigkeit auch die nächsten Jahre stattfindet, ist nicht sicher. Anders als die Fläche am Japanischen Palais, die über Fünfjahresverträge vergeben wird, müssen die Festivalmacher den Neumarkt und das Ostra-Gelände jedes Jahr aufs Neue anmieten, erklärt Pressesprecher Holger Zastrow. „Dadurch fehlt uns die Planungssicherheit und eine langfristige Perspektive.“ Zudem sei der Standort am Ostra-Dome wirtschaftlich alleine nicht tragfähig, sondern nur zusammen mit dem Neumarkt. Daher fordert Festivalmacher Jörg Polenz Unterstützung von der Stadtspitze, „den Wert des Palais Sommers für Dresden“ zu erkennen und den „Fortbestand des Festivals zu sichern.“

