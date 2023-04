Wer neugierig auf die Bücherauswahl ist, findet sie in einem eigenen Regal in der Zentralbibliothek im Kulturpalast.

Ein lesestarkes Festival: „Kinder.Bücher!“ in den Dresdner Bibliotheken

Dresden. In den städtischen Bibliotheken dreht sich diese Woche alles ums Kinderbuch. Vom Donnerstag, 20. April, bis Sonnabend, 22. April findet in den Bibozweigstellen das Literaturfestival Kinder.Buch! mit kostenlosen Veranstaltungen für Kinder im Vor- und Grundschulalter und ihre Familien statt.

„In der Pandemie mussten Kinder und Familien am meisten zurückstecken. Dabei waren Kinder unser treuestes Publikum: Unsere Kinderbücher waren immer ausgeliehen“, erzählt Marit Kunis-Michel, Direktorin der Dresdner Bibliotheken und ehemalige Zentralbibo-Chefin. „Um uns bei den Kindern zu bedanken, holen wir jetzt ihre liebsten Autorinnen und Illustratoren in die Stadt.“

Lesungen, Signierstunden, Workshops und mehr

Und so lesen an den drei Festivaltagen Franziska Biermann, Torben Kuhlmann, Nadia Budde und Ole Könnecke aus ihren Büchern – um nur einige zu nennen. Kinderbücher für die ganz Kleinen wie „Krake beim Schneider“ (ab fünf Jahren), aber auch fortgeschrittener Lesestoff wie „Kiste – der hinterhältige Gnom“ (ab acht) stehen auf dem Programm. Neben den Lesungen gibt es Musik, Filmvorführungen, Workshops und Signierstunden, in den verschiedenen Bibliotheken findet immer auch ein Rahmenprogramm statt.

Von ähnlichen Literaturveranstaltungen unterscheidet sich „Kinder.Bücher!“ wohl vor allem in Punkto Wohnortnähe. Getreu dem Motto „kurze Wege für kurze Beine“ sind die Veranstaltungen am Donnerstag und Freitag auf 15 der 20 Bibostandorte im Stadtgebiet verteilt. Nicht mit dabei sind nur die Zweigstellen in Johannstadt, Strehlen, Weißig, Laubegast und Bühlau. Am Samstag, 22. April, konzentriert sich das Festival dann auf die Zentralbibliothek. Hier gibt es weitere Lesungen, mehrere Workshops und eine Versteigerung von Originalen bekannter Kinderbuchillustratoren.

Leseförderung und Begeisterung für das Konzept Bibliothek

Im Jahr erscheinen rund 9000 Kinderbücher neu. Bei dieser riesigen Auswahl habe es keinen Sinn, einem Kind ein Buch aufzuzwingen – „Man sollte vielmehr das richtige Buch fürs Kind finden“, so Kunis-Michel. Auch dabei soll das Festival helfen. Das muss kein Buch mit Wörtern sein: Auch Bilderbücher stehen auf dem Programm. Auf einigen Veranstaltungen können die Teilnehmer Illustratoren bei der Arbeit zusehen.

Das Festival soll vor allem eines: Kinder und auch ihre Eltern für Bücher und für das Konzept Bibliothek begeistern. Um Kinder in ihrer Lesekompetenz zu fördern, arbeiten die Bibliotheken auch mit Schulhorten und Kindergartengruppen zusammen. Denn, so Marit Kunis-Michel, die Leseförderung von Kindern können nicht immer die Eltern alleine stemmen. Dass sie Zeit haben, ihren Kindern vorzulesen, dass sie sich für Kinderbücher begeistern, dass sie überhaupt lesen können – all das sei nicht selbstverständlich.

Es ist bereits die zweite Ausgabe des Festivals. Im letzten Jahr kamen mehr als 1500 Besucherinnen und Besucher zu den verschiedenen Veranstaltungen. Das gesamte Programm findet sich im Internet sowie auf Flyern, die in den Zweigstellen der Dresdner Bibliotheken ausliegen. Für die Teilnahme an einigen Workshops ist eine Anmeldung via E-Mail notwendig.

Internet: bibo-dresden.de; E-Mail: zentralbibliothek@bibo-dresden.de