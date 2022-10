﻿Frauenkirche Dresden stellt Musikprogramm für 2023 vor

In ihrem neuen Programm setzt die Frauenkirche auf einen Mix aus Bewährtem und Neuem mit vielen musikalischen Höhepunkten. Ende des Jahres steht dann der Abschied eines Trompeten-Virtuosen an.

Dresden. Erst seit einigen Monaten ist die Frauenkirche nach dem Stillstand und kleinen Ersatzformaten wieder im Konzertkalender zurück. Das sei ein wenig wie ein neuerlicher Wiederaufbau, meinte Maria Noth, Geschäftsführerin Stiftung Frauenkirche, bei der Programmvorstellung . Manches ist anders geworden, die sehr kurzfristigen Entscheidungen vieler Besucher berücksichtigen Abendkasse und Online-Angebote bereits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bewährtes, Neues und Ausgebautes

Einen wesentlichen Kern des Programms tragen die eigenen Ensembles bei, Chor und Kammerchor der Frauenkirche sowie das ensemble frauenkirche dresden mit Musikern der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Frauenkirchenkantor Matthias Grünert freut sich über die in den Jahren gewachsene Zusammenarbeit – seine Aufgabe ist es, in viele „Richtungen“ zu blicken: Die Programme sollen sich einerseits am Kirchenkalender ausrichten, außerdem werden wichtige Werke immer wieder neu interpretiert. Allen voran Bachs Weihnachtsoratorium, Matthäuspassion und h-Moll-Messe, die es auch 2023 gibt, teilweise mehrfach.

Darüber hinaus stehen einige andere Werke erstmalig im Kalender, wie Otto Nicolais Festmesse in D-Dur (28. Oktober). Matthias Grünert hat seine musikalische Partnerschaft mit Helmut Fuchs (Trompete / Staatskapelle Dresden) ausgebaut; die Sopranistin Anastasiya Taratorkina, Absolventin der Dresdner Musikhochschule und 2021 mit dem renommierten ARD-Musikwettbewerb ausgezeichnet, erweitert in mehreren Konzerten das Duo zum Trio. Nicht vergessen werden dürfen die Orgelkonzerte, an denen auch Frauenkirchenorganist Samuel Kummer beteiligt ist. Neben dem Dresdner Orgelzyklus gibt es eigene Reihen, die Bach-Folge wächst im kommenden Jahr zu „Bach plus“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russische Pianistin zu Gast in Dresden

Mit Regula Mühlemann kehrt in den Konzerten eine herausragende Sopranistin in die Frauenkirche zurück. Sie präsentiert mit dem Kammerorchester Basel ein Mozart-Programm (22. April), das Daniel Hope wichtig sein dürfte. Der Artist Director der Dresdner Frauenkirche ist mehrfach selbst in Aktion, aber auch für die Gastkonzerte verantwortlich, in denen diesmal besonders viele Cellisten in Aktion treten – Daniel Müller-Schott, Camille Thomas und Nicolas Altstaedt gehören zu den wichtigsten. Stolz ist Daniel Hope auf den Besuch von Elena Bashkirova. Die russische Pianistin ist am 10. November mit dem Jerusalem Chamber Music Festival Ensemble zu Gast. Ein weiterer Höhepunkte dürfte das Konzert mit Christoph Eschenbach und dem Schleswig-Holstein Festival Orchester (17. August 2023) mit Bruckners 5. Sinfonie sein.

Zu den bewährten Formaten zählen auch die Partnerschaften – die Dresdner Musikfestspiele und das Heinrich Schütz Musikfest sind erneut im Programm zu finden, die Silbermann Tage bieten am 6. September ein Juroren-Konzert an.

Auch für junge Leute, ob als Besucher oder als Teilnehmer, gibt es wieder Formate. Als Musiker sind sie in Preisträger- und Young-Artists-Konzerten zu erleben. Puristen merken sich schon einmal den 25. September 2023 vor, dann heißt es auch „Viola pur“. Sào Soulez Larivière präsentiert dann eines der spannendsten und unterschätztesten Instrumente!

Abschiedskonzert für Ludwig Güttler

Nach Redaktionsschluss des Jahresheftes gab es dennoch eine Änderung: Ludwig Güttler, der sich viele Verdienste um die Frauenkirche erworben hat, wird Ende dieses Jahres sein künstlerisches Schaffen beenden (DNN berichteten). Zwei mit ihm geplante Konzerte entfallen daher. Am 1. Januar wird sein Sohn Michael Güttler das Dirigat in Händels Messiah übernehmen. Das soll zugleich das Abschiedskonzert für den Trompeter und Dirigenten werden, Güttler werde dann Ehrengast sein, kündigte Stiftungsgeschäftsführerin Maria Noth an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorverkauf läuft.

Internet: frauenkirche-dresden.de

Hier geht’s zur DNN-App Laden Sie die App „DNN - Nachrichten und Podcast“ hier kostenlos herunter: Für iOS im App Store Für Android im Google Playstore

Von Wolfram Quellmalz