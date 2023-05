﻿Drogensucht in Deutschland: Ex-Junkie Sick liest aus „Shore, Stein, Papier“

Dresden. “Das Blut läuft dünn wie Wasser aus den Einstichstellen an meinen Armen und Handrücken. Immer wieder jage ich mir die Nadel im Schein der Straßenlaterne in den linken und dann in den rechten Arm.“ Mit diesen Zeilen beginnt das Buch „Shore, Stein, Papier“, die Autobiografie des Ex-Junkies Sick. Sein Leben hätte auf einer Parkbank im Herbst 1995 in Hannover enden können. Mit Sicherheit wäre es wenig später passiert, so „hochdosiert“ war er zu dem Zeitpunkt, beschreibt er. „Durch den Nebel in meinem Kopf sehe ich den Sensenmann auf mich zukommen. Jedes Mal, wenn ich mir die Kanüle ins Fleisch bohre, kommt er einen Schritt näher. Trotzdem höre ich nicht auf, mich mit dem Stahl zu penetrieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

500 Euro für Drogen – jeden Tag

Doch die Kriminalpolizei greift ihn an diesem Abend auf und bringt ihn ins Gefängnis. Denn natürlich liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor, Drogensucht finanziert sich nun mal meist durch Kriminalität. Zu dem Zeitpunkt wiegt Sick, der eigentlich Andre heißt, etwa 50 Kilo und konsumierte Heroin und Kokain im Wert von 500 Euro – jeden Tag.

Die Geburt seiner Tochter half, den Teufelskreis der harten Drogensucht aufzubrechen, nach einem Klinikaufenthalt schaffte er den Absprung. Inzwischen ist er seit mehr als zehn Jahren clean, seine Videoreihe „Shore, Stein, Papier“ auf Youtube hat sechsstellige Aufrufzahlen. Am Donnerstag las Sick aus seinem gleichnamigen Buch in der Schauburg, das bereits 2016 erschien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Lesung der besonderen Art

Wobei der Begriff Lesung nicht transportiert, was Sick vor etwa 80 Zuschauern im Fritz-Lang-Saal darbietet. Ja, er liest aus seinem Buch, allerdings stoppt er oft mitten im Satz, ergänzt etwas oder kommentiert die Reaktion des Publikums. Während dieser Lesepassagen laufen hinter ihm, auf der Kinoleinwand, Videos. Die Künstlerin Magdalena Wiegner brachte zu Papier, was Sick erzählt. Während unser Bild im Kopf entsteht, entsteht auch eines hinter Sick. Während er beispielsweise vom Ausbruch aus dem Jugendarrest erzählt, erscheint nach und nach eine Zeichnung von sechs jungen Männern, die sich am Sims ihres Zellenblocks entlanghangeln.

Sicks Leseeinlagen wechseln sich immer wieder mit kurzen Videoschnipseln ab. Zu Musik wie „Golden Brown“ oder „Pure Cocain“, einem Cover von „Purple Rain“, laufen Szenen aus „Trainspotting“, „Breaking Bad“, „Scarface“ oder den „Simpsons“, eine historische VW-Werbung und vieles mehr. Dazu ist Sicks Gesicht in verschiedenen Lebensabschnitten eingefügt, wodurch sich skurrile, schrille Szenen ergeben. So fliegt etwa ein offensichtlich berauschter, junger Sick auf einem Stück Alufolie vor der Polizei davon.

Einstieg mit 15 in die „Drogenkarriere“

Mit 15 raucht er zum ersten Mal „Shore“, verfällt dem Rausch sofort und konsumiert ab da beinahe täglich. Erst ein halbes Jahr später erfährt er von einem anderen Junkie, dass „Shore“ der Slangbegriff für Heroin ist. Natürlich macht er weiter, später kommt Kokain dazu, das er erst raucht, dann spritzt.

Die intensivste Lesepassage ist die Erzählung der Nacht, in der Sick von Rauchen zu Spritzen übergeht. Während bei Berichten über Ecstasy-Partys, dem Tag der offenen Tür im Jugendarrest Hameln (den gab es wirklich, aber nur ein Mal – Sick erzählt, warum) oder LSD-Trips auf der Flucht vor der Polizei die Stimmung im Publikum gelöst ist und viel gelacht wird, ändert sich hier die Atmosphäre in der Schauburg schlagartig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war ein scheiß Spritzen-Junkie“

„Ich atmete noch einmal tief durch und setzte die Nadel an, mit Leichtigkeit durchbohrte sie meine Haut. Ich griff um und drückte den Kolben ganz langsam nach unten. Der Kokainexpress ratterte brutal durch meinen tauben Schädel. Aber da geht bestimmt noch mehr.“ Die nächsten fünf Tage verlässt er seine Wohnung nicht, isst nichts und sieht keinen anderen Menschen. Alles dreht sich darum, die nächste Spritze aufzuziehen. „Die letzte Grenze war überschritten. Ich war ein scheiß Spritzen-Junkie. Einer von denen, die ich verachtet und verurteilt hatte.“

Zu Beginn der Lesung ist ein Hinweis erschienen: „Das hier ist keine präventive Veranstaltung.“ Denn Sicks lange Drogenkarriere hat einige lustige Momente, die der begnadete Geschichtenerzähler auf rohe und gleichzeitig charmante Art präsentiert. Aber seine Beschreibung der Beulen in seinen schmerzenden Armen, die sich bilden, wenn er die Vene verfehlt und sich die Kokslösung in die Arme schießt, wirkt abschreckender als jede Anti-Drogen-Kampagne.

Lernen aus Lebenserfahrung

Sick hat den Absprung geschafft, lebt ein geregeltes Leben mit seiner Frau und seinem Hund und gründete den Verein Stigma, der Prävention und Aufklärungsarbeit für Themen wie Drogensucht, Kriminalität oder psychische Krankheiten leistet. „Lernen aus Lebenserfahrung“ ist das Motto des Vereins – davon hat Sick wahrlich genug, was er auch in seiner Lesetour an die Zuschauer weitergibt.

www.stigma-ev.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Shore, Stein, Papier“, Piper 2016, 432 Seiten, 11 Euro.