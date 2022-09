﻿Vladimir Vertlib liest seinen aktuellen Roman im Erich Kästner Haus für Literatur

Dresden. Wiesen die Zeichen lange vor dem 24. Februar dieses Jahres auf jenen Krieg hin, den wir nun jeden Tag erleben müssen? Unvorstellbar diese Katastrophe in Europa, wenige Kilometer von Deutschland entfernt! Der neue Roman „Zebra im Krieg“ des österreichischen Schriftstellers mit russisch-jüdischem Hintergrund, der neun Tage vor Beginn des Krieges erschienen ist, nimmt gleichsam die Ereignisse vorweg.

Fiktionale Wirklichkeit

Im Zentrum steht Paul Sarianidis, ein arbeitsloser Flugzeugingenieur, der sich in ungestümen Debatten als Blogger im Internet verliert. Als der Bürgerkrieg in einer geschichtsträchtigen, heruntergekommenen Stadt am Meer in einem postsowjetischen Land ausbricht, es könnte sich um Mariupol handeln, wird er von den zeitweilig siegreichen Aufständischen in den sozialen Medien gedemütigt. Was einmal im Internet steht, kann, wie man weiß, nicht mehr gelöscht werden. Wie geht Paul mit der Schande um, wie verhält sich seine Familie unter den Bedingungen des Krieges, der nicht zu Ende geht, immer brutaler wird, die Menschen massiv verändert. Vertlib erzählt Pauls Konflikt, der auf einer wahren Geschichte beruht, als Satire und stellt grundlegende Fragen nach der Identität des Einzelnen in einer globalisierten Welt.

Der Schriftsteller, geboren 1966 in Leningrad, emigrierte mit seiner Familie 1971 nach Israel, um schließlich 1981 in Österreich sesshaft zu werden. Er schreibt Erzählungen, Romane, Essays. Zuletzt erschienen die Romane „Schimons Schweigen“ sowie „Lucia Binar und die russische Seele“. Dem Dresdner Publikum ist er bekannt geworden durch seine Chamisso-Poetikdozentur 2006 an der TU Dresden.

Die Lesung im Rahmen der Reihe „Sprachen machen Leute“ im Erich Kästner Haus für Literatur wird am 21. September 2022, um 19.00 Uhr sein, in Kooperation mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

Von Michael G. Fritz