﻿AG Kurzfilm feiert 20. Jubiläum mit filmischer Wanderung in Dresden

Dresden. Es begab sich vor vielen Jahren, lang ist es her, da waren Kurzfilme als „Hochschulfilme“ verschrien. „Studentenfilme“ war das noch gemeinere Wort, denn irgendwie schwang dabei immer eine Nicht-ganz-ernstzunehmen-Attitüde mit, jedenfalls die öffentliche Wahrnehmung betreffend. Es änderte sich nur dann, wenn auch „Große“ wie Tom Tykwer, Jim Jarmusch und Jean-Luc Godard sich wieder den „Kleinen“ widmeten, sehr gern für projektbezogene Werke.

Kurzfilme sind langlebig

Doch schon die reinen Kurzfilmfestivals hatten deutschlandweit und international einen immensen Beitrag dafür geleistet, dass sich die Präsenz der Kurzen stetig verbessert hat und zwar in allen nur möglichen Genres und Techniken. So gehen die längst legendären Kurzfilmtage Oberhausen in den sage und schreibe 69. Jahrgang, das Filmfest Dresden wird 35. Die Liste wäre mühelos zu verlängern, wobei dort auch jene zu finden sind, denen Kurzes im Programm einfach extrem wichtig ist – neben dem Langformat.

Dass man für Informationen nicht viel mehr als einen Klick braucht, liegt an den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Kurzfilm, Bundesverband Deutscher Kurzfilm, umgangssprachlich AG Kurzfilm mit Sitz in Dresden. Seit 20 Jahren übrigens – Feierzeit. Und es wird gefeiert, doch dazu später. Der Dachverband unter anderem für Festivalveranstalter, Verleiher, Kinos und Hochschulen bündelt alle Interessen, die mit dem Kurzfilm im engsten und weitesten Sinne zu tun haben. Für Dresden bedeutete die Gründung der AG Kurzfilm zudem eine weitere Bündelung von bundesweit und international ausstrahlenden Wirkmechanismen. Auch das Deutsche Institut für Animationsfilm (Diaf), 1993 als Verein gegründet, hat bekanntlich seine Geschäftsstelle hier.

Man funkt aus einer Stadt heraus, die sich ihrer Tradition in Sachen Kurzfilm stets bewusst war, die aber unbedingt auch zeitgenössisch bleiben wollte. Dass die reine Filmproduktion vor allem auf – nur – drei Säulen ruht (Balance, MauserFilm, Fantasia), hat der Präsenz von Kurzfilmen nie geschadet. Dresden war und ist eine Kurzfilmstadt mit dem Filmfest und den Schmalfilmtagen als Höhepunkte, zudem mit vielen übers Jahr verteilten Aufführungen im Alltag der Kinos und an besonderen Plätzen.

Ein feines Sammelsurium aus Kurzfilmen

So verzichtet keines der stabil existierenden Programmkinos freiwillig auf reine Kurzfilmprogramme und/oder Premieren von neuen Einzelstücken. Geht die Kurz.Film.Tour mit prämierten Werken beim Deutschen Kurzfilmpreis auf Reisen, sind sie ebenfalls dabei. „Fein.Košt“ heißt das beliebte Sammelsurium aus Kurzfilmproduktionen anlässlich der tschechisch-deutschen Kulturtage, das zur Marke wurde. Wird seit 2012 an jedem 21. Dezember der kürzeste Tag des Jahres an zum Teil verrückten Orten zum Kurzfilmtag, bis heute übrigens eine geniale Idee, ist Dresden vorn mit dran. Die Zuschauerzahlen der Kurzfilmnacht bei den Filmnächten am Elbufer ist außerdem stabil faszinierend. Das ist messbar. Die Arbeit der AG Kino läuft für das Gros der Menschen versteckter.

Ansprechpartner und Dienstleister will die Arbeitsgemeinschaft vor allem sein, Servicestelle, Vermarkter auch. Selbstdarstellend heißt das: „Wir betrachten Kurzfilm als eigenständiges und innovatives Medium, als künstlerische Ausdrucksform und Experimentierfeld ... Die filmpolitische Lobbyarbeit ist daher darauf ausgerichtet, die Bedingungen für den Kurzfilm im Hinblick auf Produktion, Auswertung und Vertrieb zu verbessern sowie dessen Position innerhalb der Filmbranche und des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stärken.“ Jede Menge Arbeit also, denn auch bei den Novellierung von Gesetzen ist die AG dabei, erstellt Kataloge, betreibt die (durchaus auch für reine Filmfreunde spannende) Informations- und Präsentationsplattform www.shortfilm.de.

So hat man die Stadt noch nie gesehen

Grund zum Feiern also allemal. Zusammen mit der Künstlergruppe A Wall Is A Screen lädt die AG Kurzfilm am kommenden Dienstag zu einem cineastischen Spaziergang durch Dresden ein. Voraussetzung ist für alle, die kommen wollen, allerdings ein Grundmaß Neugier und Sinn für Überraschungen. Denn beispielsweise an dieser Stelle die Namen und Aufführungsorte der Filme zu verraten, die gezeigt werden, wäre ein Frevel. Nur so viel: Es sind deutsche Produktionen aus zwei Jahrzehnten. Das bietet sich an. Und die Hamburger von A Wall Is A Screen wissen, was sie tun. Seit 2003 veranstalten sie deutschland- und europaweit ihre kombinierten Wanderungen aus Stadtführung und Filmnacht, aus urbanem Raum und Filmkunst. Angehalten wird beim gemütlichen Laufen dort, wo sich eine Projektion anbietet. Gerade die Kurzfilmnacht hat jedoch gezeigt, dass es fast überall geht – von Treppenhäusern über Telefonzellen hin zur Straßenbahn. Die Künstler, selbst Mitglied der AG Kino, beschreiben es so:„Der Film korrespondiert mit seiner Umgebung und die Umgebung korrespondiert mit dem Film. Sie scheint plötzlich im Film mitzuspielen, Passanten werden zu Filmdarstellern. Ertönt in der Ferne eine Polizeisirene, scheint sie Einfluss zu nehmen auf das Filmgeschehen.“

So hat man seine eigene Stadt noch nie gesehen, gehört und – erlebt. Nicht nur vielleicht, nein, ganz sicher!

Kurzfilmische Wanderung zum 20. Jubiläum der AG Kurzfilm am Dienstag, 13. September, Treffpunkt 20 Uhr am GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V. (Gehestraße 8). Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Die Teilnehmeranzahl ist unbeschränkt, Länge etwa 1,5 Stunden

www.awallisascreen.com

www.ag-kurzfilm.de

Von Anne Daun