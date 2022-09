Dresden. „Wie die Jungfrau zum Kinde“ sei er zu seinem Buchladen gekommen, erzählt Jörg Stübing, während er auf der Bühne steht an seinem Jubiläumsabend. Stü, so wird er von seinen Kunden und Freunden genannt – die Grenzen sind da oft fließend –, übernahm den Laden, der später den Namen „Büchers Best“ tragen sollte, von einem „Perser“. Damals war das eher ein Ramsch- und Secondhand-Laden als ein Buchgeschäft.

20-jährige Geschichte

Das war am 7. September 2002. Tausende verkaufte Bücher, 500 Veranstaltungen, unzählige Praktikanten, zehn Auszubildende und 5600 Verkaufstage später hat „Büchers Best“ nun sein 20-Jähriges gefeiert. Mit Bratwurst, Wein und buntem Programm. Es war eine große Familienfete und Hommage an eine Dresdner Institution: Der Cousin machte Musik, die befreundete Lyrikerin Undine Materni las Gedichte, ein Kunde rezitierte abseitige Gedichte, Egbert Heller performte – so wie zur Eröffnung – Kurt Schwitters’ „Sonate der Urlaute“, die Lieblingsbücher der Gäste traten in einem Wettstreit gegeneinander an, und der Ladeninhaber selbst sprach über Anfänge und Umbrüche und spielte Mundharmonika oder sang gemeinsam mit seinen Töchtern in Begleitung der Ukulele.

„Die ersten zwei Jahre waren sehr hart. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Bürokratie und Arbeit dahintersteckt, hätte ich mir das länger überlegt und vielleicht auch gezögert.“ Doch schon damals ließ er sich unter anderem von seinem Lieblingsbuch inspirieren, das er gern seinen Kunden ans Herz legt. „Alexis Sorbas“ von Nikos Kazantzakis lehrte ihn Entschlossenheit, Vermeidung von halben Sachen und Mut – und so ließ er sich auf das Wagnis ein.

Dabei sollte der Laden von Anfang an mehr als nur ein Buchladen sein. Ein happy place, ein zweites Wohnzimmer. Drei Orte dienten Stübing dabei als Inspiration. Für das Ambiente und die Atmosphäre stand das Café Hawelka in Wien Pate, für die Fokussierung auf ein Fachgebiet die prosperierende Kirschwasserbar in Lissabon, in der es nur Kirschwasser in 2cl- oder 4cl- Portionen gab, und für den landmark-Charakter, den der Buchladen erringen wollte, der Eiscremwagen im Nirgendwo der Isle of Wight, der in seinem Fossilienbuch als Wegbeschreibung auftauchte.

Eine feste Größe

Dies ist gelungen, „Büchers Best“ hat sich zur festen Größe entwickelt. Für Liebhaber von anspruchsvoller Belletristik und Geisteswissenschaft mit Esprit ist das die erste Adresse in Dresden: handverlesene Titel und persönliche und kompetente Beratung. Selbst Bücherwürmer können neue Entdeckungen machen. Außerdem dient er als Depotbuchhandlung für lokale Verlage und hat eine Auswahl von besonderen bibliophilen Reihen u.a. der Verlage Beerenberg, Manesse und Guggolz.

Ein Hauch von Metropole und untergegangener analoger Welt weht durch den kleinen Laden. Mehrere kleine Tische mit bequemen Clubstühlen laden zum Gespräch und Schmökern ein. Man trifft sich auf einen Plausch und ein Heiß- oder Kaltgetränk, streichelt den Kater, besucht Lesungen von bekannteren und unbekannteren Autoren und verlässt im besten Fall, setzt Jörg Stübing verschmitzt hinzu, das Geschäft beschwingt und inspiriert mit einem vom Buchhändler empfohlenen Buch.

Dass er mal Buchhändler werden würde, hat er nicht gedacht und hätte es sich in seinen wilden Kommunejahren in Altenburg nie ausmalen können, so ein geregeltes Leben zu führen. „So wie meine Eltern eine feste Arbeit mit Arbeitszeiten von neun bis fünf konnte ich mir nie vorstellen“, sagt Jörg Stübing. Jetzt lebt er dieses Leben, wobei er oftmals länger als acht Stunden im Laden verbringt, schon zwanzig Jahre und hat es keine Minute bereut. „Die Welt kommt zu mir“, sagt er. „Sowohl durch die Bücher als auch durch die Kunden und Freunde.“

Eigentlich hat der gebürtige Magdeburger in Dresden angefangen, Maschinenbau zu studieren. Davor, Maschinenbauer zu werden, hat ihn die Wende bewahrt. Sie bot ihm einen unkomplizierten „neigungsgebundenen“ Wechsel zur Philosophie. Dafür zog er nach Leipzig, nach ein paar Jahren an der Uni jedoch der Liebe wegen wieder zurück nach Dresden.

Das Hobby zum Beruf machen

Als Geisteswissenschaftler, aber nicht gelernter Buchhändler, liebt Stübing ohne Frage Bücher. Aber die Sachen, die man liebt, zu Geld zu machen, steht auf einem anderen Blatt. „Das kann auch schiefgehen.“ Bei ihm war es jedoch von Erfolg gekrönt. Erste Erfahrungen im Buchgeschäft hat er in den 90ern als Handelsvertreter von Lexika sammeln können und ist dabei durch die harte Schule des Haustürverkaufs gegangen. Damals gab es noch zehn Buchhandlungen und Antiquariate in der Dresdner Neustadt, davon sind nicht mehr viele übriggeblieben. Privat geführt sind die Pusteblume, das LeseZeichen, Richters und die Reisebuchhandlung.

„Büchers Best“ allerdings läuft wirtschaftlich gut. Bis 2021 waren ständig wachsende Umsatzzahlen zu verzeichnen. Neben den ersten Jahren, die der Ladenbesitzer als besonders kräftezehrend empfand, waren die zwei Pandemiejahre die anstrengendsten in seiner Geschichte. Vor allem die Unsicherheit war belastend. Ihn trieb neben der Sorge um den Laden auch die um die Mitarbeiter um: Können sie weiter beschäftigt werden oder muss man sie entlassen? Herzerwärmend war die Unterstützung der Stammkundschaft. Am letzten geöffneten Tag wurden noch Gutscheine von bis zu 200 Euro erworben, es gab Karten und Briefe und persönlichen Zuspruch, der zum Durchhalten und Weitermachen aufrief. „Das war motivierend und großartig.“ Auch war der Laden die gesamte Zeit geöffnet, wenn auch kein Besucherverkehr stattfand.

Innovation und Veränderung gehörten seit jeher zum Ladenkonzept. Das Sortiment wird permanent erweitert, Neues wird ausprobiert, wenn es nicht ankommt, wieder verworfen. Es gibt keinen Stillstand. Schon seit 2015 kann im Onlineshop bestellt werden, dies hat den Laden durch die Pandemie getragen, denn Fördergeld musste nicht in Anspruch genommen werden.

Veränderungen kommen mit der Zeit

Bücher, Kaffee, Plausch und Kater. Dafür stand „Büchers Best“ viele Jahre. Aber Veränderung gibt es auch hier, denn der Kater lebt nicht mehr. Fast ebenso lang wie das Geschäft, nämlich 17 Jahre, herrschte Kater Myhomoto Mushati über die knapp 5000 Bücher, „so viele, wie man in einem Leben lesen kann“, meint Stübing. Gestreichelt von tausenden Besucherhänden, auf Goethe-Bänden hinter der Kasse residierend, gehörte er zum festen Inventar. Seit seinem Tod im April 2021 steht auch die Wanduhr still, die Trauerzeit dauert an. Demnächst, so Stübing auf der Feier, sei man für einen neuen Bewohner bereit.

Aber auch im Buchladen gibt es Veränderungen. Die Veranstaltungen werden demnächst nicht mehr im Laden stattfinden. „Für diese nämlich muss immer zwei Stunden davor und danach der komplette Innenraum umgebaut werden, sonst geben die 31 Quadratmeter Ladenfläche nicht genug Raum her.“ Besonders nach seiner Parkinson-Diagnose im Frühjahr 2022 ist Stübing körperlich nicht mehr so belastbar. Zwar plant er, noch mindestens zehn Jahre aktiv zu sein, aber hier auch hier ist noch alles offen. Veranstaltungen sollen künftig gegenüber im Café Tante Leuk stattfinden.

Natürlich will er Bücher verkaufen, sagt Jörg Stübing, aber nicht nur. Denn hinter den Büchern steckt viel mehr, das Leben mit Büchern ist seine Lebenshaltung. Und so bekam jeder Gast der Geburtstagsfeier zum Abschied von den beiden Töchtern eine Karte überreicht, auf der zu lesen ist: Do it, with love.

Von Friederike Partzsch