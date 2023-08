Kultursommer am Japanischen Palais in Dresden fällt ins Wasser

Dresden. Der „Kultursommer“ am Japanischen Palais fällt ins Wasser. Nachdem der Veranstalter Thomas Jurisch Ende Juni noch von abgesprungenen Sponsoren berichtet und deshalb eine einwöchige Light-Variante des spendenbasierten Festivals für Ende August angekündigt hatte, kam nun die komplette Absage.

Veranstalter nennt Krankheitsfall als Grund der Absage

„Diese Entscheidung ist für uns äußerst schmerzlich und erfolgt aufgrund eines unvorhergesehenen Krankheitsfalles, der unser Team in der vergangenen Woche schwer getroffen hat“, erklärte Thomas Jurisch, der sich in Dresden mit der Agentur Slamevents einen Namen gemacht hat, in einer Medieninformation am Sonntagabend. „Als derzeit kleines Team ist niemand von uns entbehrlich, und es ist schwer, ein erkranktes Teammitglied zu ersetzen“, heißt es darin weiter. Die Absage diene dazu, dem Teammitglied eine baldige und vollständige Genesung zu ermöglichen.

Möglicherweise Ersatzveranstaltungen geplant

Eigentlich sollte am 23. August die aufgrund fehlender Sponsoren abgespeckte Variante des Kultursommers starten. Fünf Tage Programm waren geplant, ursprünglich sollte das Event 20 Tage dauern. Ganz still soll es auf der Wiese am Japanischen Palais aber wohl nicht bleiben. Wie Thomas Jurisch mitteilt, gäben er und sein Team ihr Bestes, „um die geplanten kleinen Veranstaltungen unter anderem als Benefiz-Reihe in den kommenden Wochen und Monaten nachzuholen“. Zudem läge der Fokus bereits auf der Ausrichtung des Festivals im Jahr 2024.

Pachtvertrag bis August 2026

Nachdem die Fläche am Japanischen Palais über zehn Jahre lang vom Palais Sommer bespielt worden war, hat der Freistaat den Zuschlag über deren Nutzung 2022 Thomas Jurisch erteilt. Und das, obwohl Jurisch nach damaliger eigener Aussage keine Erfahrungen mit der Organisation von Großveranstaltungen hatte. Der Pachtvertrag zwischen dem Veranstalter und dem Freistaat läuft im August 2026 aus.

