﻿Antrag der Jungen Union Dresden zur Clubkultur sorgt für Unmut bei SPD

Dresden. Absurd: So bezeichnet die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion Eileen Mühlbach den jüngsten Vorstoß der Jungen Union Dresden zur Rettung der Clubkultur. Die jungen Christdemokraten haben einen Antrag vorgestellt, in dem sie verschiedene Maßnahmen zur Wiederbelebung des Dresdner Nachtlebens fordern. Dabei hatte der Stadtrat erst vergangene Woche einen SPD-Antrag zu dem Thema beschlossen. Zu dünn seien die Forderungen der Sozialdemokraten gewesen, begründete der Chef der Jungen Union, Johannes Schwenk, den hauseigenen Antrag.

„Der Apfel fällt hier offenbar recht weit vom Stamm“

Jetzt kontert Mühlbach, die CDU-Fraktion hätte sich nicht einmal durchringen können, ihren SPD-Antrag im Stadtrat zu unterstützen. „Der Apfel fällt hier offenbar recht weit vom Stamm“, sagt Mühlbach weiter. „Dass die Konservativen nun ein Thema an sich reißen, das sie im Stadtrat noch in Gänze abgelehnt haben, ist absurd.“

Mario Schmidt sieht das anders. Er habe am Antrag der Jungen Union sogar mitgearbeitet, sagt der Kulturpolitiker der CDU-Stadtratsfraktion und kritisiert: Der SPD-Antrag mache nichts anderes als die Clubszene zu evaluieren. Damit sei keine Einrichtung gerettet. Da den jungen Konservativen das Thema aber offenbar am Herzen liege, habe er sie beauftragt, eigene Ideen zu sammeln. „Jetzt müssen wir als Fraktion schauen, was man aus dem Antrag der Jungen Union in einen eigenen Stadtratsantrag übernehmen kann“, sagt Schmidt weiter.