﻿Mit der Gen-Schere gegen Erbkrankheiten: Start-Up aus Dresden macht Patienten Hoffnung

Dresden. Sport, gesunde Ernährung, Achtsamkeit: Man kann viel für die Gesundheit tun, doch manchmal steckt die Krankheit schon im eigenen Erbgut. Experten schätzen, dass unter 100 Neugeborenen etwa ein Kind eine Erkrankung hat, die auf eine Veränderung eines einzelnen Gens zurückzuführen ist. Zu den häufigsten der mehr als 8000 bekannten Erbkrankheiten gehören Hämophilie (Bluterkrankheit) und Mukoviszidose. Beide sind nur behandelbar, nicht heilbar. Seamless Therapeutics will das ändern, und zwar mit der Technik der Gen-Schere. Hinter dem jungen Dresdner Start-Up mit Wurzeln in der TU Dresden steht das Gründerteam Frank Buchholz, Felix Lansing und Anne Heninger. Ihr Ziel: Eine Gen-Scheren-Plattform entwickeln zum Einsatz gegen erblich bedingte Krankheiten. Wie sie das anstellen wollen und warum zwölf Millionen Euro Startkapital gar nicht so viel sind, erklärt der Molekularbiologe Frank Buchholz im DNN-Interview.

Herr Buchholz, welche Idee steckt hinter Seamless Therapeutics?

Die Idee ist eigentlich eine sehr alte: Bestimmte Enzymklassen als Gen-Scheren therapeutisch einzusetzen. Bereits meine Doktorarbeit hatte ich vor mehr als 25 Jahren zu dem Thema geschrieben. Daran sieht man, wie lange manche Technologien reifen müssen, bis sie in die Anwendung kommen. Es geht dabei um sogenannte Rekombinasen - eine Enzymklasse, mit der man zwei DNA-Abschnitte spalten, neu verknüpfen und damit vereinfacht gesprochen das Erbgut verändern kann. In der Forschung kommen Rekombinasen schon lange in Modellorganismen zum Einsatz und das funktioniert auch sehr gut. Bislang war aber das Problem, dass man Erkennungssequenzen in die Modell-DNA einbauen musste, damit die Rekombinase an der richtigen Stelle schneidet. Bereits bei meiner Doktorarbeit dachte ich: Wie toll wäre es, wenn wir diese Enzyme umprogrammieren könnten, damit sie von allein an den richtigen Stellen schneiden? So könnte man diese Technik wunderbar in der Therapie von genetisch bedingten Erkrankungen einsetzen. Umgesetzt haben wir diese Idee nun in dem Start-Up Seamless Therapeutics.

An welche Erkrankungen denken Sie dabei?

Wir haben einige Erkrankungen im Visier und im Prinzip ist unsere Technologie jetzt so flexibel, dass wir damit fast alle genetisch bedingten Erkrankungen angehen könnten, zum Beispiel Hämophilie, Mukoviszidose, Sichelzellanämie. Nehmen wir Hämophilie, die auch als Bluterkrankheit bekannt ist. Da hört der Patient schon bei einer leichten Wunde nicht auf zu bluten, weil ihm ein Gerinnungsfaktor fehlt, ein Protein, dass die Blutgerinnung anstößt. Dahinter steht ein Gendefekt. Wir haben eine Rekombinase entwickelt, die diesen genetischen Fehler reparieren kann. Heißt: Wir reparieren genau das, was fehlerhaft ist und verändern sonst gar nichts im menschlichen Erbgut. Das ist das Schöne und Innovative an unserer Technik und hat unserem Start-Up den Namen gegeben. Seamless heißt nahtlos und so schneiden auch unsere Rekombinasen. Bei allen anderen Gen-Scheren, auch bei der mittlerweile weit verbreiteten und effizienten Methode CRISPR/CAS9 ist nachher eine Veränderung an der DNA zu sehen. Damit besteht immer das Risiko, dass Zellen entarten. Bei unserer Technologie können wir zu 100 Prozent vorhersagen, was im Erbgut passiert.

Frank Buchholz und Seamless Therapeutics Frank Buchholz, 57 Jahre alt, leitet seit 2010 den Fachbereich Medizinische Systembiologie an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und die translationale Forschung am Universitätskrebszentrum Dresden. Bis 1997 war er am Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg Doktorand und leistete bahnbrechende Arbeiten im Bereich des Genom-Engineerings. Seine Arbeit setzte er von 2022 bis 2010 als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden fort, wo er unter anderem die Tre-Rekombinase entwickelte, ein Enzym, das HIV aus infizierten Zellen entfernen kann. Das Dresdner Start-Up Seamless Therapeutics gründete Frank Buchholz zusammen mit der Immunologin Anne Heninger und dem Molekularbiologen Felix Lansing. Lansing wurde erst kürzlich für seine Dissertation zum Thema Gen-Therapie mit dem Carl-Gustav-Carus-Förderpreis und dem Dresden Excellence Award ausgezeichnet. Seamless Therapeutics gründete sich im April 2022 und nahm seine operative Arbeit im Januar 2023 auf.

Heißt das, Hämophilie-Patienten können sich auf eine Heilung freuen?

Bevor wir das Verfahren am Menschen testen können, müssen wir es erst noch im Tiermodell testen, um nachzuweisen, dass es sicher ist. In von Patienten isolierten Zellkulturen hat es bereits funktioniert. Wenn die Tierversuche erfolgreich verlaufen und wir auch mit der klinischen Prüfung erfolgreich sind, hätten wir im Prinzip ein Werkzeug, welches eine Heilung von bestimmten Hämophilie-Patienten herbeiführen könnte. Dies würde eine wirkliche Verbesserung der Lebensqualität für die Betroffenen bedeuten, denen das Protein zur Blutgerinnung bis jetzt regelmäßig mehrmals pro Woche und häufig mit Nebenwirkungen verabreicht werden muss.

Angenommen alle Tests laufen gut: Wie kommt die Gen-Schere, Ihre Rekombinase in den Patienten?

Dafür gibt es verschiedene Varianten. Der Ansatz, den wir am stärksten verfolgen, ist ähnlich wie der des Corona-Impfstoffs. Wir können eine Rekombinase als mRNA verabreichen, bei Hämophilie-Patienten beispielsweise in die Leber, die zuständig ist für die Bildung des Gerinnungsfaktors. Die Rekombinase würde dann die Korrektur des Gendefekts vornehmen und anschließend wie der Covid-Impfstoff wieder vom Körper abgebaut werden.

Sie haben zwölf Millionen Euro Startkapital bekommen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von den Investoren Wellington Partners und Forbion. Was wollen Sie mit dem Geld anstellen?

Wir hoffen, dass das Geld zwei, drei Jahre für unsere Arbeit reicht. 12 Millionen klingt viel, aber wenn man das vergleicht mit den Summen, die (Biotechnologie-)Firmen in den USA oder China bekommen, klingt es wieder anders. Im Bereich Gen-Editierung passiert aktuell sehr viel und je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto besser kann man seine Technologie natürlich nach vorn bringen. Unser Ziel ist es, mit Seamless Therapeutics eine Gene-Editierungs-Plattform aufzubauen. Heißt: Wir haben heute ein Konzept, mit dem wir Rekombinasen umprogrammieren können passend für prinzipiell jeden Genfehler. Sodass wir in kurzer Zeit neue Enzyme entwickeln können, die dann für diverse Krankheiten einsetzbar sind.

