﻿Leben mit seltener Erkrankung: Eine Betroffene berichtet

Dresden. „Zuerst kommt mein Körper“, steht auf Anke Schmidts linkem Unterarm. Das Tattoo hat sie sich stechen lassen, als es ihr vor vier Jahren besonders schlecht ging. Die 25-Jährige leidet an Mukoviszidose, einer seltenen Krankheit, bei der wegen einer Fehlfunktion des Salzhaushaltes ein zähes Körpersekret die Funktion verschiedener Organe einschränkt. Während sie erzählt, macht sich ihre Krankheit lediglich an einem Husten bemerkbar. Schmidts Lungenfunktion ist durch den Schleim eingeschränkt.

Ihre Lunge ist auch das Motiv eines Gemäldes der Sebnitzerin, das jetzt in der Ausstellung „Selten Allein“ gemeinsam mit elf anderen Bildern von Menschen mit seltenen Krankheiten im Hauptbahnhof zu sehen ist. Eröffnet pünktlich zum Welttag der seltenen Erkrankungen am Dienstag sollen die Bilder an einem Ort, den täglich Millionen Menschen passieren, Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.

Der lange Weg zur Diagnose

Eine Erkrankung gilt in Europa als selten, wenn sie bei maximal fünf von 10 000 Menschen auftritt. Schätzungen zufolge leben in Deutschland derzeit rund vier Millionen Betroffene – vier Millionen komplizierte Einzelschicksale. „Menschen mit einer seltenen Erkrankung haben oft einen langen Weg hinter sich, bis die Diagnose gefunden wird“, beschreibt Prof. Reinhard Berner eines von vielen Problemen. Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden hat 2014 das UniversitätsCentrum für Seltene Erkrankungen (USE) ins Leben gerufen. „Oft sind ja auch gar keine Therapien vorhanden. Aber allein die Tatsache, dass man der Krankheit einen Namen geben kann, ist für viele Betroffene eine große Erleichterung.“ Zentren für seltene Erkrankungen, die es mittlerweile in ganz Deutschland gebe, seien wichtige Anlaufstellen: „Ein Hausarzt ist mit dem Thema überfordert. Auch wir sind häufig überfordert, aber wir können vermitteln und versuchen, den Weg zur Diagnose zu vereinfachen.“ Im USE treffen Expertinnen und Experten aufeinander, um sich auszutauschen und in Fallkonferenzen zu beraten.

In insgesamt fünf Bahnhöfen deutschlandweit wird die Ausstellung „Selten allein“ zu sehen sein. Initiatorin ist die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) in Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken Deutschland und mit den Einkaufsbahnhöfen als Gastgebern. Die Schau richtet sich auch an Betroffene, soll ihnen die Möglichkeit geben, sich über die Internetseite der Aktion zu vernetzen und zu informieren.

Dank neuem Medikament zur Traumfamilie

Mit klaren, bunten Farben sticht Anke Schmidts Gemälde heraus. Während der linke Lungenflügel ungesund-gelblich gefärbt ist, beherbergt der zweite blühendes Leben. Das Bild soll die krankheitsbedingten Schwierigkeiten in Schmidts Leben darstellen, aber auch zeigen, wie sie trotz aller Hürden aufgeblüht ist, erklärt die Mittzwanzigerin.

Anke Schmidts Gemälde zeigt ihre Lunge in leuchtenden Farben. © Quelle: Dietrich Flechtner

Denn heute geht es ihr besser als je zuvor. Noch vor wenigen Jahren musste Schmidts damaliger Ehemann sie in den Armen über die Schwelle des Krankenhauses tragen, mit einer Lungenkapazität von nur 27 Prozent musste sie an Sauerstoff angeschlossen werden, die Ärzte erwogen eine Lungentransplantation. Hoffnung brachte ein neues, damals noch wenig getestetes Medikament namens Kaftrio. Seit Schmidt es einnimmt, hat sich ihr Zustand stabilisiert, erzählt sie. Ihre Lungenfunktion liege jetzt wieder konstant bei 60 Prozent.

Anke Schmidts größter Traum war schon immer: „Ich wollte eine Mama sein.“ Lange blieb das Kinderglück aus. Doch nur einen Monat, nachdem sie mit der Einnahme des neuen Medikamentes begonnen hatte, wurde Schmidt schwanger. Ihr Sohn Oskar ist jetzt anderthalb Jahre alt – und kerngesund. Er hat die Krankheit seiner Mutter nicht geerbt. „Zum Glück“, sagt sie. „Das hätte ich nicht ertragen.“

Mut und Kraft für Betroffene

Schmidt will sich nicht auf die Mukoviszidose reduzieren lassen, am Leben teilhaben – auch am Arbeitsleben. Das gestaltete sich oft schwierig, erzählt sie: „Ich hatte nicht das Glück, eine Ausbildung zu machen, man wollte mich entweder nicht haben oder bekam schnell mit dem Jobcenter zu tun, das war immer sehr kompliziert.“ Mittlerweile arbeitet sie als Kellnerin – obwohl durch ihre Erkrankung Krankheitserreger besonders gefährlich für sie sind. Schlägt ihr Arzt bei dieser Entscheidung nicht die Hände über dem Kopf zusammen? „Ich glaube, er schlägt schon die Hände über dem Kopf zusammen, seit er mich kennt“, sagt sie und lacht. Sie habe in ihrem Job gute Erfahrungen gemacht: „Mein jetziger Arbeitgeber hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und versteht jetzt, was es heißt, wenn ich sage: Ich kann heute nicht arbeiten kommen, ich kriege keine Luft. Vorher bin ich immer auf viel Unverständnis gestoßen – weil man mir die Krankheit ja nicht ansieht.“

Ärzte-Prognose schon weit übertroffen

Als Anke Schmidt geboren wurde, gaben ihr die Ärzte zwei Jahre. „Ich bin mittlerweile etwas über dem Verfallsdatum“, sagt die 25-Jährige lachend. Seit sie das neue Medikament einnimmt, steht die Prognose sogar bei über 60. Ihre Botschaft an alle Betroffenen: Nicht aufgeben! „In der Schule wurde ich furchtbar gemobbt. Meine Mitschüler haben gesagt, aus mir wird nie etwas werden. Jetzt habe ich einen Job, einen tollen Partner, ein Kind und zwei Stiefkinder.“ Sie hoffe, dass die Ausstellung Betroffenen Mut und Kraft vermitteln kann. Und glaubt, dass das Thema mittlerweile mehr Gehör in der Gesellschaft findet: „Langsam merke ich, wie die Leute hellhöriger werden, nachfragen, wenn ich von meiner Krankheit erzähle.“ Eine gute Entwicklung: Anke Schmidt wünscht sich, dass Menschen offen auf Betroffene zugehen.