Dresden: Diako und St. Joseph Stift sehen sich von Krankenhausreform bedroht

Dresden. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seiner Bund-Länder-Gruppe am Gesetzesentwurf für die geplante Krankenhausreform feilt, sprechen das Diako und das St. Joseph Stift in Dresden eine Warnung aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klinikvielfalt und Behandlungsqualität in Dresden gefährdet

„In der derzeitigen Diskussion um die Kranken­hausreform wird häufig der Eindruck erweckt, größere Häuser hätten zwangsläufig erfahrenere Ärzte und modernere Methoden“, heißt es in einem gemeinsamen Statement der beiden konfessionellen Kliniken. Zwar sind bislang nur Eckpunkte zur geplanten Krankenhausreform bekannt, doch beide Häuser befürchten, dass es ihnen an den Kragen gehen könnte, nach dem Motto: Immer weniger Kliniken bieten immer mehr Leistungen an. Dies, so heißt es weiter in dem Statement, gefährde die Trägervielfalt in Dresden und führe nicht zu höherer Qualität für die Patienten.

Welche Gefahren Kritiker bei der Krankenhausreform sehen

Die Krankenhausreform soll in Deutschland am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Laut Bundesgesundheitsministerium verfolgt die Reform drei zentrale Ziele: die Entökonomisierung des Klinikbetriebs, die Entbürokratisierung sowie eine sichere und höhere Behandlungsqualität. So soll beispielsweise das System der Fallpauschalen, nach dem Krankenhäuser pro behandelten Patienten bezahlt werden, um Vorhaltepauschalen ergänzt werden. Diese belohnen allein schon das Vorhandensein von Personal und Technik. Kritiker befürchten, dass die Reform im Zuge einer Zentralisierung das Aus für kleine Kliniken, vor allem im ländlichen Raum, bedeuten könnte. Weil der Reformentwurf auch eine Einteilung der Krankenhäuser in Versorgungsstufen (Levels) mit zugewiesenen Behandlungsangeboten vorsieht, besteht zudem die Gefahr, dass Einrichtungen Therapieschwerpunkte abgeben müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Größe eines Krankenhauses sagt zunächst nichts über die Expertise aus“

„Die Größe eines Krankenhauses sagt zunächst nichts über die Expertise in einem bestimmten Bereich aus“, mahnen die Geschäftsführer des Diako und St. Joseph Stift Viktor Helmers und Ralf Schönherr. Stattdessen verweisen sie auf das Potenzial kleinerer Einrichtungen, sich zu spezialisieren. So verfüge allein das Diakonissenkrankenhaus über acht zertifizierte Zentren, darunter fünf für Menschen mit Organkrebs. „Darin versorgen wir einen erheblichen Teil der Tumorpatienten von Dresden und Um­gebung“, erklärt Ralf Schönherr. Rund ein Fünftel aller Dresdner Prostatakrebspatienten würden im Diako behandelt, ebenso hoch sei der Anteil bei Patienten mit Pankreas­krebs.

Geschäftsführer des St. Joseph Stift warnt vor Verödung der Kliniklandschaft

Das St. Joseph Stift zählt sechs zertifizierte Zentren auf. „Mit mehr als 700 Eingriffen pro Jahr an Schild- und Nebenschilddrüsen gehört unsere Klinik in diesem Fachbereich zu den führenden Zentren Deutschlands“, betont Geschäftsführer Viktor Helmers. Allerdings sei fraglich, ob kleinere Einrichtungen wie seine im Zuge der Krankenhausreform überhaupt noch spezialisierte Leistungen anbieten dürfen. Helmers lobt die Vielfalt der derzeitigen Kliniklandschaft in Dresden und warnt gleichzeitig vor deren Verödung und den negativen Konsequenzen für die Patienten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inflationsausgleich dringeng notwendig

„Bei der Krankenhaus­reform darf es keine Pauschalentscheidungen aufgrund der Einrichtungs­größe geben“, sagt Ralf Schönherr vom Diako. „Stattdessen muss die Behandlungsqualität entscheidend sein.“ Um diese zu garantieren, fordern er und sein Kollege vom St. Joseph Stift angesichts der explodierten Kosten und weiter steigenden Löhne dringend einen Inflationsausgleich, ohne den die Krankenhäuser finanziell so gefährdet seien wie nie zuvor.

DNN