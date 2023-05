﻿Geburt ohne Arzt: Diako eröffnet Dresdens ersten Hebammenkreißsaal

Dresden. Ein Kind kriegen im Krankenhaus, aber ganz ohne Arzt: Das ist ab Oktober im Dresdner Diakonissenkrankenhaus (Diako) möglich, wenn der Hebammenkreißsaal eröffnet. Dabei geht es nicht um einen neuen Raum – der Kreißsaal ist der alte –, sondern um ein neues Betreuungskonzept. Fanden Geburten bislang unter der Regie eines Arztes und einer Hebamme statt, können sich werdende Mütter bald auch für eine Geburt ohne Arzt und mit zwei Hebammen an ihrer Seite entscheiden. Laut Diako handelt es sich um den erste Hebammenkreißsaal Dresdens.

Das Versprechen: Mehr Selbstbestimmung und weniger medizinische Eingriffe

Das Versprechen hinter dem neuen Angebot: Mehr Selbstbestimmung und weniger medizinische Eingriffe wie Wehentropf, Dammschnitt, Periduralanästhesie (PDA) oder Kaiserschnitt. Eine vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstütze Studie von 2011 hat ergeben, dass Frauen im Hebammenkreißsaal eine deutlich größere Chance haben, eine Geburt ohne ärztliche Eingriffe zu erleben. Lisa Mühlberg, leitende Hebamme am Diako, führt das auf die weniger intensive Betreuung im herkömmlichen Kreißsaal zurück. „Da kann es sein, dass eine Hebamme mehrere Frauen betreuen muss und dadurch nicht die ganze Zeit bei der Patientin sein kann, um sie zu beruhigen und zu motivieren, aus der Kraft der Natur zu gebären, sodass man dann beispielsweise vielleicht doch ein Schmerzmittel gibt.“ Konnte die Hebamme dagegen mit der Frau vor der Geburt über den Umgang mit Schmerzen sprechen, sei wiederum oft kein Medikament nötig.

Diako hat Hebammenteam aufgestockt

Für sein neues Angebot hat das Diako laut eigenen Angaben sein Personal um sieben auf knapp 30 Habammen aufgestockt. Waren bislang zwei von ihnen pro Schicht im Krankenhaus, sollen es künftig drei sein. Der erhöhte Betreuungsschlüssel soll allerdings auch den Frauen zugute kommen, die mit ärztlicher Begleitung gebären wollen, sagt Hebamme Lisa Mühlberg.

Arzt kann im Hebammenkreißsaal jederzeit dazu kommen

Riskanter ist die Geburt im Hebammenkreißsaal nicht, betont das Diako. Kommt es während der Geburt zu Komplikationen oder möchte die Patientin beispielsweise stärkere Schmerzmittel, könne jederzeit ohne Verzögerung der Arzt dazukommen, ohne dass ein Raumwechsel nötig sei. In mindestens zwei Vorgesprächen werde zudem anhand eines strengen Kriterienkatalogs entschieden, ob die arztlose Variante der Geburt möglich ist. Grundsätzlich kommt das neue Angebot für Frauen ohne schwerwiegende Vorerkrankungen und eine unauffällige Schwangerschaft in Frage, erklärt Lisa Mühlberg. Die 31-Jährige rät werdenden Müttern, sich etwa in der 30. Schwangerschaftswoche zu dem Thema beraten zu lassen.

Warum wollen Frauen ohne Arzt gebären?

Doch woher kommt überhaupt der Wunsch nach einer Geburt ohne Arzt, der doch eigentlich ein Sicherheitsgefühl vermitteln sollte? „Vielleicht ist es die Furcht davor, dass es einen medizinischen Vorfall bei der Geburt geben könnte“, spekuliert Stefan Ollig, der die Geburtshilfe am Diako leitet. „Es geht darum, bestimmen zu können, wer bei der Geburt im Raum ist und wer nicht.“ Die vom BMBF unterstützte Studie ergab unter anderem auch, dass es Frauen acht Wochen nach einer Geburt im Hebammenkreißsaal physisch wie psychisch besser ging als jenen, die im herkömmlichen System geboren hatten.

Wie der Pressesprecher Victor Franke erklärt, will das Diako mit seinem neuen Angebot den Trend zur selbstbestimmten Geburt mit dem gleichzeitigen Wunsch nach medizinischer Absicherung aufgreifen. Was die Umsetzung des neuen Projekts kostet, möchte das Krankenhaus nicht beziffern. Laut BMBF hat in Deutschland der erste Hebammenkreißsaal im Jahr 2003 im Klinikum Bremerhaven Reinkenheide eröffnet. Es folgten Krankenhäuser unter anderem in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin.