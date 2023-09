Eine Million Kippen in einem Monat: Was die Initiative Pinke Hände aus Dresden vorhat

Dresden. Eine Million Kippen in einem Monat: So viele wollen Alexander Kempe und seine Mitstreiter von der Dresdner Initiative Pinke Hände nicht rauchen, sondern vom Boden aufsammeln. Am Elbufer, an Bahnhaltestellen und anderen Plätzen in ganz Deutschland, wo gewartet, geraucht und die Zigarette immer noch ignorant auf den Boden geschnippt wird.

20 000 Kippen in zwei Stunden

Beweise fürs unbedachte Wegwerfen hat Alexander Kempe zur Auftaktveranstaltung der Aktion „Ein Monat – Eine Millionen Kippen“ am Freitag genug mitgebracht: verschieden große PET-Flaschen, in denen laut Kempe bis zu rund 20 000 aufgerauchte Zigaretten stecken. „Eine der großen Flaschen haben zwölf Leute von uns bei einer Sammelaktion am Postplatz innerhalb von nur zwei Stunden befüllt“, sagt der 29-Jährige. Für eine kleine Flasche reiche schon ein Sammler und etwa eine Stunde an einem frequentierten Standort.

Für Folgeschäden weggeworfener Kippen sensibilisieren

Seit 2019 setzt sich die Dresdner Bürgerinitiative Pinke Hände, ein Zusammenschluss vor allem von Studenten, mit der Verschmutzung von Stadt und Umwelt durch fallengelassene Zigarettenstummel auseinander. Sie informiert über die Folgeschäden an Natur, Tier und Mensch, sensibilisiert Raucher für verantwortungsbewusstes Wegwerfverhalten und sammelt – selbstredend – mit pinken Latexhandschuhen alle Kippen ein, die sie findet.

Aktion im Rahmen der Stadt-Kampagne „Schnipp und weg?“ in Dresden

Die Aktion „Ein Monat – Eine Millionen Kippen“ hat die Initiative im Rahmen der im Mai ins Leben gerufenen Kampagne „Schnipp und weg?“ der Stadt Dresden gestartet. Mit über 20 Partnern wie Dresdner Verkehrsbetriebe, Stadtentwässerung, Dresdner Bäder, aber auch Pinke Hände, will die Stadt unter Federführung des Gesundheitsamts ein Jahr lang ein Bewusstsein für weggeschnippte Zigaretten schaffen und über die Folgeschäden informieren. Immerhin: Eine Zigarette enthält laut Experten 7000 Chemikalien, wovon 200 gefährlich und 69 krebserregend sind. Ein einziger Stummel verunreinigt bis zu 1000 Liter Wasser. Bei Kleinkindern kann schon eine verschluckte Zigarettenkippe zu Vergiftungssymptomen wie Durchfall oder Erbrechen führen. Und das Problem ist groß: Laut Stadtangaben machen Kippen 30 bis 40 Prozent des Wegwerfmülls aus.

Pinke Hände will aufgesammelte Zigaretten nach einem Monat zählen

Laut Pinke Hände landen in Deutschland täglich etwa eine Million Zigarettenkippen auf den Straßen. Ziel der am 1. September gestarteten Aktion sei es, die Verschmutzung eines Tages innerhalb eines Monats zu beheben, „und damit aufzuzeigen, wie groß diese Herausforderung tatsächlich ist“. Um ihr Ziel zu erreichen, haben die Sammler aus Dresden andere Initiativen, Umweltgruppen, Unternehmen und Parteien kontaktiert und zum Mitmachen motiviert. Am 6. September will Pinke Hände die gesammelten Kippen zählen und die Ergebnisse der Aktion auswerten.

Forscher aus Dresden wollen Abwässer von Kippengift befreien

Unterstützung findet die Sammelaktion auch von „Drip“. Die Forschungsgruppe aus Studenten der Biochemie, Biotechnologie, Wasserwirtschaft und dem Wirtschaftsingenieurwesen der TU Dresden und der TU Bergakademie Freiberg beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Schadstoffe, unter anderem aus Zigaretten, aus Abwässern entfernen lassen. Dazu verankern sie Enzyme auf der Oberfläche von Kieselalgen, wie der Biotechnologiestudent Matthias Frank vom Drip-Team erklärt. Die Enzyme seien in der Lage, Mikroplastik, Antibiotika und Schmerzmittel abzubauen. Die Lösung für das Kippenproblem? Frank betont: Umweltschutz solle nicht nur den bereits entstandenen Schaden adressieren. Für langfristige Erfolge, sei die Prävention essenziell. Sprich: Die Kippe landet erst gar nicht auf dem Boden.

DNN