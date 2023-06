﻿Diagnose Hirntumor: Wie ein zwölfjähriger Dresdner den Krebs vorerst hinter sich gelassen hat

Dresden. Ferienlager, Fangenspielen, Faulenzen: Solche Dinge sollten Teil einer schönen Kindheit sein – ein Hirntumor nicht. Und doch ereilte den zwölfjährigen Til Krause vor drei Jahren genau diese Diagnose. Nur das ständige, morgendliche Erbrechen deutete darauf hin, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Heute gehe es ihrem Sohn gut, sagt Tils Mutter Elisa Krause. Neue Krebszellen hätten sich nicht gebildet.

1,9 Millionen Euro teurer MRT löst 17 Jahre alten Vorgänger ab

Um sicher zu sein, dass das auch so bleibt, muss der Junge regelmäßig in den Magnetresonanztomographen, von dem das Uniklinikum Dresden (UKD) in seinem Kinder-Frauenzentrum jetzt einen neuen hat. Nach Klinikangaben liefert das neue Gerät in kürzerer Zeit bessere Bilder vom Körper des Patienten als sein Vorgänger, der 17 Jahre lang in der Kinderradiologie des Krankenhauses seinen Dienst geleistet hatte.

MRT untersucht auf Tumoren und Entwicklungsstörungen

Mit dem neuen, 1,9 Millionen Euro teuren Modell untersucht das radiologische Fachpersonal vom UKD wenige Tage alte Babys bis zu 18-jährigen Jugendlichen. Dabei geht es hauptsächlich um Diagnosen von Tumoren und Entwicklungsstörungen wie Fehlbildungen am Schädel oder der Wirbelsäule, aber auch Auffälligkeiten am zentralen Nervensystem und Notfälle aus der Kinderklinik und -chirurgie.

Der zwölfjährige Til Krause kommt alle drei Monate in die Kinderradiologie des UKD, wo er im MRT seinen Kopf und seinen Rücken untersuchen lässt. So prüfen die Mediziner, ob sich neue Metastasen gebildet haben. Nach seiner Diagnose vor drei Jahren war Til Krause ans UKD gekommen, hat sich dort den Hirntumor entfernen lassen und anschließend einer Strahlentherapie unterzogen.

Die mutige Giraffe: Wenn sie die Untersuchung im MRT überstanden haben, bekommen die jungen Patienten der Kinderradiologie des UKD eine Tapferkeitsmedaille. © Quelle: Michael Lukaszewski

Wissenschaftsminister Gemkow lobt neue Technik

Die Kosten für das neue MRT-Gerät hat laut UKD der Freistaat Sachsen übernommen. „Der technische Fortschritt in der Medizintechnik bedeutet fast immer auch einen Qualitätsgewinn für die Behandlung von Patientinnen und Patienten“, betont Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, der dem UKD zur Inbetriebnahme seines neuen MRTs einen Besuch abgestattet hat. Für die jungen Patienten wie Til Krause gibt es obendrauf noch eine Tapferkeitsmedaille, wenn sie die Untersuchung überstanden haben.

