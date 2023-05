﻿Wie das Diako Dresden seine Patienten nach Darmkrebs-Operationen schneller wieder fit macht

Dresden. Als Annegret Steingräbe durch den Stationsgang des Diakonissenkrankenhauses (Diako) Dresden läuft, wirkt die große, schlanke Frau eher wie eine Besucherin als Patientin. Dass die Ärzte ihr erst vor drei Tagen einen Tumor im Enddarm entfernt haben, sieht man der 51-Jährigen nicht an. Wie es ihr nach der Operation geht? „Eigentlich gut“, sagt Steingräber und lacht. „Ich hatte selbst nicht damit gerechnet, dass ich nach zwei Tagen wieder über den Flur renne.“

Weniger Komplikationen, schnellere Erholung

Dass sie trotzdem so schnell wieder auf den Beinen ist nach einer Operation, nach der Patienten in der Regel mindestens zehn Tage im Krankenhaus bleiben, liegt an der sogenannten Fast-Track-Methode. Das Diako bietet diese als zertifiziertes Darmkrebszentrum seit einem Jahr seinen Patienten mit Darmtumoren und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen an. Fast-Track, was auf Deutsch so viel wie „schnelle Schiene“ bedeutet, zielt darauf ab, negative Folgen und Komplikationen nach einer OP vorzubeugen, Heilung und Erholung zu beschleunigen und den Patienten damit auch schneller zu entlassen.

Dafür werden medizinische Maßnahmen, die den Patienten physisch und psychisch stressen, möglichst unterlassen. Anstatt mühsam abzuführen darf er beispielsweise noch am Tag vor der OP essen. Zudem verzichten Ärzte möglichst auf die Gabe von Beruhigungsmitteln vor der OP sowie auf Drainagen und Schmerzkatheter danach. Noch am Tag des Eingriffs soll der Patient wieder in Bewegung kommen.

Motivation des Patienten zur Aktivität

Damit das alles funktioniert, sind Aufklärung und Austausch notwendig. Den Job übernimmt am Diako Ute Meinhardt. Nachdem sie im Krankenhaus viele Jahre als Pflegerin auf der viszeralchirurgischen Station gearbeitet hatte, ließ sie sich zur Fast-Track-Beraterin ausbilden und konzentriert sich seitdem auf diese Arbeit. „Ich versuche, die Patienten im Vorfeld zu motivieren und bei ihnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie durch ihre eigene Aktivität zur Genesung und Mobilisierung beitragen können“, sagt die 54-Jährige.

Zwei bis vier Patienten begleitet Ute Meinhardt in der Woche durch die Fast-Track-Behandlung, vom bis zu 90-minütigen Informationsgespräch vor der Operation bis zur Nachsorge. Zwar nutzen auch andere Dresdner Kliniken für Darm-OP-Patienten einzelne Elemente der Fast-Track-Methode, doch nicht so standardisiert und ergänzt durch eine speziell dafür geschaffene Personalstelle wie am Diako.

Von der „schnellen Schiene“ habe sie zum Zeitpunkt ihrer Darmkrebs-Diagnose, die pro Jahr in Deutschland rund 60 000 Menschen ereilt, nichts gewusst, sagt Annegret Steingräber. Umso überzeugter war sie, als man ihr am Diako das erste Mal davon erzählte. „Weil es so klang, als wäre man nach der OP schnell wieder fit.“ Steingräber ist Reitlehrerin und will so schnell wie möglich wieder in ihren Beruf zurück. Die Aussicht, wenige Tage nach der Operation wieder mobil zu sein, habe sie mit einem positiven Gefühl ins Krankenhaus kommen lassen. „Frau Meinhardt hat mir ein Stück weit die Angst vor dem Eingriff und der Zeit danach genommen.“

Facharzt Richard Weihrauch: „Wir sehen den Patienten als Gesamtkonzept“

„Wir sehen den Patienten als Gesamtkonzept“, sagt Richard Weihrauch, Funktionsoberarzt und Facharzt für Chirurgie, der die Implementierung des Fast-Track-Konzepts am Diako ärztlich begleitet hat. Den positiven Effekt der „schnellen Schiene“ für den Patienten konnten bereits zahlreiche Studien, vor allem für die Dick- und Enddarmchirurgie, belegen. Es gehe darum, dem Patienten nur noch so viel Medizin zuzumuten wie nötig, betont Weihrauch. Offenbar mit Erfolg: „55 Prozent unserer Darmkrebspatienten sind am dritten postoperativen Tag über acht Stunden außerhalb des Krankenbettes. Vorher waren es elf.“

Begriff „Fast Track“ in Deutschland bislang nicht geschützt

Der Ansatz der Fast-Track-Chirurgie geht auf den dänischen Arzt Henrik Kehlet zurück, der Ende der 1990er Jahre eine multimodale Therapie nach Operationen im Bauchraum entwickelt hat. In Deutschland wurde das Konzept durch den Mediziner Wolfgang Schwenk der Berliner Charité vorangetrieben, der das Diako für seine Fast-Track-Behandlung im März 2023 zertifiziert hat. Geschützt ist der Begriff in Deutschland bislang nicht.

In Westeuropa sei Fast-Track vor zehn Jahren vielerorts schon Standard gewesen, sagt Richard Weihrauch. Hier hielten viele Kliniken dagegen an alten Methoden fest, weil „man es früher so gemacht hat.“ Dabei nutze es nicht nur dem Patienten, wenn alte Verfahren hinterfragt würden, sondern auch dem Gesundheitssystem. Schließlich können Fast-Track-Patienten wie Annegret Steingräber das Krankenhaus in der Regel schon am fünften Tag nach der Operation verlassen. Ein freies Bett für jemand anderen.

