﻿Wider Profitstreben: Demonstration in Dresden gegen Missstände in der Pflege

Dresden. „Kein Profit mit unserer Gesundheit!“: Unter diesem Motto haben am Freitagnachmittag in Dresden rund 100 Menschen für Veränderungen in der Pflege demonstriert. Anlass war der Internationale Tag der Pflegenden am 12. Mai, der seit 1965 auf die Belange der Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufmerksam macht. In Dresden hatte das Bündnis für Pflege zur Demonstration aufgerufen, die auf dem Jorge Gomondai Platz gestartet war. Seit sechs Jahren setzt sich der Zusammenschluss von Pflegekräften, Ärzten, Patienten und Gewerkschaftlern für Verbesserungen in der Branche ein.

„Dramatische Ausdünnung der Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen“

„Mit Krankheit, Alter und Pflegebedürftigkeit dürften keine Profite mehr gemacht werden“, sagte die Rednerin Anne Pötzsch, die in Dresden als Intensivkrankenschwester arbeitet und Medizin studiert. Solange Krankenhäuser oder Pflegeheime Gewinne erzielen müssten, sei keine spürbare Verbesserung im Gesundheitswesen in Sicht. Von der geplanten Krankenhausreform der Regierungskommission um Gesundheitsminister Karl Lauterbach versprechen sich Anne Pötzsch und ihre Mitstreiter vom Pflegebündnis wenig. Während das Ministerium davon spricht, unnötige Klinikschließungen vermeiden und flächendeckend eine qualitativ hochwertige Versorgung auch in ländlichen Regionen sicherstellen zu wollen, befürchtet das Pflegebündnis „zahlreiche weitere Schließungen und Fusionen von Kliniken“ und „damit eine weitere dramatische Ausdünnung der Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen“. Als Folge befürchtet Intensivpflegerin Anne Pötzsch für Patienten längere Fahrtzeiten, die im Ernstfall tödlich sein könnten und lange Wartezeiten in den verbliebenen Kliniken.

Dresdner Altenpflegerin: „Ich werde nie allen gerecht“

Doch auch in der Altenpflege pocht das Dresdner Pflegebündnis auf Veränderung. Dass diese nötig ist, legte der Redebeitrag von der Altenpflegerin Christin Baksai nahe. In diesem erzählte sie von einer dementen Patientin, die bei ihre Besuch sichtlich verwirrt gewesen sei. Fünf Minuten habe sie Zeit gehabt für die alte Frau, auf dem Plan habe nur Medikamentengabe gestanden. Dabei hätte die Demenzkranke „Empathie, ein kurzes Innehalten und vor allem einen Gesprächspartner“ gebraucht, sagt Baksai. Doch dafür sei keine Zeit. Nehme sie sich diese, fehle sie einem anderen Patienten. Und so, sagt die Altenpflegerin, „werde ich nie allen gerecht.“

Brief mit Forderungskatalog an Sachsens Sozialministerin Petra Köpping

Damit sich das ändert, schlägt das Dresdner Pflegebündnis unter anderem eine bedarfsbedarfsgerechte Finanzierung der Pflege und eine umfassende Pflegeversicherung zur Verhinderung von steigenden Eigenanteilen für Heimbewohner vor. Für die Krankenhäuser ist von einer kompletten Abschaffung der Fallpauschalen die Rede. Seinen Forderungskatalog hat das Pflegebündnis auf seiner Demonstrationsroute zum Kulturpalast in einem Brief an die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping beim Sozialministerium abgegeben.