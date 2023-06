﻿Wenn das Smartphone vor dem nächsten Bier warnt: Wissenschaftler der TU Dresden forschen zu Sucht

Warum verliert der eine schneller die Kontrolle über seinen Alkohol- oder Tabakkonsum als der andere? Um diese Frage dreht sich ein Forschungsprojekt der TU Dresden, das nun in die zweite Runde geht. Weshalb Schachtraining helfen kann, das Trinken zu reduzieren, und wieso Männer anders konsumieren als Frauen.

Dresden. Rund 200.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr früher, als sie müssten, weil sie zu viel geraucht oder getrunken haben. Über die Gründe für Substanzkonsum ist viel bekannt. Doch warum verliert der eine darüber eher die Kontrolle als der andere? Das soll das Forschungsprojekt „TRR 265: Verlust und Wiedererlangung der Kontrolle bei Suchterkrankungen: Verläufe, Mechanismen und Interventionen“ herausfinden. Dahinter stehen Wissenschaftler aus Berlin, Mannheim und Dresden. Dank einer Fördersumme von rund 16 Millionen Euro durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geht das Projekt nun in seine zweite Phase. Was sie in den kommenden vier Jahren herausfinden wollen, warum Schachspielen den Alkoholkonsum reduzieren kann und Männer anders trinken als Frauen, erklärt der Neurowissenschaftler Michael Smolka von der TU Dresden.